  1. Главная
  2. Новости
  3. В Италии ребенок спокойно ушел от дикого медведя. Видео
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Видео · Дети · Италия · Ребенок
В Италии ребенок спокойно ушел от дикого медведя. Видео

В Италии ребенок спокойно ушел от дикого медведя. Видео (3 новости и 1 видео)

«Отец мальчика, который находится за кадром, говорил сыну, чтобы тот сохранял спокойствие»

В Bталии 12-летний мальчик спокойно ушел от дикого медведя, который преследовал его в горах. Инцидент сняли на камеру его родители, сообщает телеканал Euronews.

Отмечается, что ролик снят в итальянской коммуне Спорминоре. Семья с 12-летним сыном Алессандро гуляла по горам. В какой-то момент за спиной ребенка из кустов появился крупный бурый медведь.

Отец мальчика, находящийся за кадром, говорил сыну, чтобы тот сохранял спокойствие и без резких движений спускался по склону. Ребенок несколько раз оборачивался к животному, но спокойно спускался.

Мальчик даже успокаивал свою мать, которая начала паниковать. После нескольких минут преследования, медведь потерял интерес к людям и быстро сбежал по склону. Сам мальчик отметил, что "это было круто".

Ранее сообщалось, что медведи уничтожили авто охотников. Также Корреспондент писал о том, что японец приютил лису, перепутав ее с собакой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь н...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.05.20, 12:12 Отец мальчика, который находится за кадром, говорил сыну, чтобы тот сохранял спокойствие
MIGnews MIGnews  ·  26.05.20, 14:31 В итальянских Альпах 12-летний мальчик смог уйти от дикого медведя, который преследовал его в горах. Инцидент сняли на камеру его родители.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кабмин рассмотрит 35 инициатив для антикризисной поддержки бизнеса: что предлагают

Кабмин рассмотрит 35 инициатив для антикризисной поддержки бизнеса: что предлагают
Держслужба статистики призупинила публікацію даних про причини смерті громадян

Держслужба статистики призупинила публікацію даних про причини смерті громадян
У Данії змінили правила перетину кордону під час карантину для закоханих

У Данії змінили правила перетину кордону під час карантину для…
Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)

Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)
Відомий соціолог назвав відсоток «вірних путінців» в Україні

Відомий соціолог назвав відсоток «вірних путінців» в Україні
Потап показал изящную Настю Каменских в сексуальном мини

Потап показал изящную Настю Каменских в сексуальном мини
У Нетішині на Хмельниччині сталася пожежа у багатоповерхівці

У Нетішині на Хмельниччині сталася пожежа у багатоповерхівці
Названа новая дата парада Победы в Москве

Названа новая дата парада Победы в Москве
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.