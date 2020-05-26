В Италии ребенок спокойно ушел от дикого медведя. Видео (3 новости и 1 видео) «Отец мальчика, который находится за кадром, говорил сыну, чтобы тот сохранял спокойствие»

В Bталии 12-летний мальчик спокойно ушел от дикого медведя, который преследовал его в горах. Инцидент сняли на камеру его родители, сообщает телеканал Euronews.

Отмечается, что ролик снят в итальянской коммуне Спорминоре. Семья с 12-летним сыном Алессандро гуляла по горам. В какой-то момент за спиной ребенка из кустов появился крупный бурый медведь.

Отец мальчика, находящийся за кадром, говорил сыну, чтобы тот сохранял спокойствие и без резких движений спускался по склону. Ребенок несколько раз оборачивался к животному, но спокойно спускался.

Мальчик даже успокаивал свою мать, которая начала паниковать. После нескольких минут преследования, медведь потерял интерес к людям и быстро сбежал по склону. Сам мальчик отметил, что "это было круто".

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