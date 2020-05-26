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В Ивано-Франковске растет число больных пневмониями

В Ивано-Франковске растет число больных пневмониями (3 новости)

«По состоянию на 25 мая в учреждениях здравоохранения города с пневмониями находится 141 пациент, в тяжелом состоянии - 8 больных»

В Ивано-Франковске в течение минувших суток увеличилось число пациентов с пневмонией, а по состоянию на понедельник, 25 мая, в городских больницах находился 141 пациент с пневмонией, Об этом во вторник, 26 мая, сообщает пресс-служба горсовета в Facebook.

Там также отметили, что тесты на COVID-19 пока в работе.

"По оперативной информации начальника управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Марии Бойко, за вчерашний день в Центральную городскую клиническую больницу с пневмониями поступило 14 пациентов, двое из которых сразу госпитализированы в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.

Согласно информации, по состоянию на 25 мая в учреждениях здравоохранения города с пневмониями находится 141 пациент, в тяжелом состоянии - 8 больных, двое на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Такой показатель свидетельствует о необходимости и в дальнейшем придерживаться карантинного режима", - отметили в горсовете.

Там так...

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 10:33 За последние сутки в Ивано-Франковске возросло количество людей больных пневмониями, а по состоянию на понедельник, 25 мая, в общем же в городских больницах находится 141 пациент с пневмониями, сообщает…
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 11:44 По состоянию на 25 мая в учреждениях здравоохранения города с пневмониями находится 141 пациент, в тяжелом состоянии - 8 больных.
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