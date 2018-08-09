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В июле Украина снизила экспорт сахара

В июле Украина снизила экспорт сахара (6 новостей)

«Украинские производители сахара экспортировали в июле на 46% меньше чем за предыдущие месяцы»

За июль текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 36,7 тыс. т сахара, что на 46% меньше, чем в предыдущем месяце.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе НАСУ «Укрцукор». «Основные поставки июля осуществлялись в Узбекистан – 89%. Также незначительные отгрузки были в Молдову – 4%, Азербайджан – 3% и Таджикистан – 2%», – прокомментировала руководитель аналитического отдела НАСУ «Укрцукор» Руслана Бутило. Суммарно за сентябрь-июль 2017/2018 МГ экспортировано 538,0 тыс. т сахара. «Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка, отечественные производители за 11 месяцев текущего маркетингового года сумели поставить на внешние рынки 538,0 тыс. т сахара. И хотя это на 26% меньше по сравнению с прошлогодним показателем, следует учесть, что мировая цена снизилась почти вдвое, а перепроизводство сахара в мире оценивается в 7-9 млн т. Даже при таких условиях производители выполнили все международные обязательства и сняли избыток сахара с внутреннего рынка», – подытожила эксперт. По ее словам, учитывая ситуацию на мировом рынке, в следующем сезоне производителям придется побороться за рынки сбыта. Справка Finance.ua: Нынешние посевные площади под сахарной свеклой составили 280 тыс. га, что на 13% меньше, чем в прошлом году. В сезоне будет работать около 40 сахарных заводов.

ФОТО К НОВОСТИ: «В июле Украина снизила экспорт сахара»
Фото Украина в июле сократила экспорт сахара на 46%
Фото Экспорт сахара в июле Украина сократила на 46%
Фото Украина в июле сократила экспорт сахара на 46%
Фото В июле Украина снизила экспорт сахара
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.08.18, 12:26 Украина в июле текущего маркетингового года (2017/2018 МГ, сентябрь-август) экспортировала 36,7 тыс. тонн сахара, что на 46% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщили в Национальной ассоциации производителей…
Хвиля Хвиля  ·  09.08.18, 12:44 Украина в июле текущего маркетингового года (2017/2018 МГ, сентябрь-август) экспортировала 36,7 тыс. тонн сахара, что на 46% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой…
Телеграф Телеграф  ·  09.08.18, 13:01 Украинские производители сахара экспортировали в июле на 46% меньше чем за предыдущие месяцы.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.08.18, 13:38 Украина в июле текущего маркетингового года (2017/2018 МГ, сентябрь-август) экспортировала 36,7 тысяч тонн сахара, что на 46% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает национальная ассоциации…
Голос.UA Голос.UA  ·  09.08.18, 13:40 В июле Украина экспортировала 36,7 тыс. тонн сахара. В сравнении с июнем снижение составило 46%. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации производителей сахара «Укрцукор». «Основные поставки…
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