В июле Украина снизила экспорт сахара

За июль текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 36,7 тыс. т сахара, что на 46% меньше, чем в предыдущем месяце.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе НАСУ «Укрцукор». «Основные поставки июля осуществлялись в Узбекистан – 89%. Также незначительные отгрузки были в Молдову – 4%, Азербайджан – 3% и Таджикистан – 2%», – прокомментировала руководитель аналитического отдела НАСУ «Укрцукор» Руслана Бутило. Суммарно за сентябрь-июль 2017/2018 МГ экспортировано 538,0 тыс. т сахара. «Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка, отечественные производители за 11 месяцев текущего маркетингового года сумели поставить на внешние рынки 538,0 тыс. т сахара. И хотя это на 26% меньше по сравнению с прошлогодним показателем, следует учесть, что мировая цена снизилась почти вдвое, а перепроизводство сахара в мире оценивается в 7-9 млн т. Даже при таких условиях производители выполнили все международные обязательства и сняли избыток сахара с внутреннего рынка», – подытожила эксперт. По ее словам, учитывая ситуацию на мировом рынке, в следующем сезоне производителям придется побороться за рынки сбыта. Справка Finance.ua: Нынешние посевные площади под сахарной свеклой составили 280 тыс. га, что на 13% меньше, чем в прошлом году. В сезоне будет работать около 40 сахарных заводов.