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В Израиле начали судебный процесс против Нетаньяху

В Израиле начали судебный процесс против Нетаньяху (4 новости)

«Действующего премьер-министра подозревают в коррупции»

В Израиле, который получил правительство с двумя премьерами, премьер-министра Биньямина Нетаньяху будут судить по факту взяточничества, мошенничества и злоупотребления доверием. Об этом сообщает BBC.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции, став первым действующим премьером в истории страны, которого будут судить", - пишут в издании.

Нетаньяху в свою очередь отрицает свою причастность. Он также отклонил призывы уйти в отставку. Ожидается, что он примет участие в первом заседании окружного суда Иерусалима.

Премьеру предъявили обвинение по трем делам, известных как "1000", "2000" и "4000". Дело 1000 - мошенничество и злоупотребление доверием по обвинению в получении подарков - сигар и шампанского от влиятельных бизнесменов в обмен на услуги. Дело 2000 - Нетаньяху обвиняется в помощи улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на положительное освещение. Дело 4000 - будучи премьер-министром и ...

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УНН УНН  ·  24.05.20, 10:27 "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции, став первым действующим премьером в истории страны, которого будут судить", - пишут в издании. Так, Нетаньяху…
Канал 112 Канал 112  ·  24.05.20, 15:15 В Израиле начинается судебный процесс по делу премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции. Об этом говорится в сюжете телеканала Euronews. Сам глава правительства провел в воскресенье…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.05.20, 15:55 Действующего премьер-министра подозревают в коррупции.
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