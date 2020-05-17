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В Израиле найден мертвым посол Китая, ранее работавший в Украине

В Израиле найден мертвым посол Китая, ранее работавший в Украине (4 новости)

«Сегодня утром был найден мертвым посол Китая в Израиле»

В воскресенье утром, 17 мая, посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в своем доме в городе Герцлия. Ранее он занимал аналогичную должность в Украине. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post. Как отмечается, информацию о смерти посла подтвердил чиновник Министерства иностранных дел Израиля. Однако посольство Китая заявило, что пока не может подтвердить сообщения. Полиция в настоящее время находится в доме Ду Вэя и проводит расследование. У 57-летнего посла есть жена и сын, которые не живут с ним в Израиле. Он прибыл в страну, чтобы занять должность посла в феврале. До этого он был послом Китая в Украине. "Китай, дружественное государство, мы чувствуем боль, мы поддерживаем мирное разрешение вопроса Донбасса", - заявил он в августе прошлого года. Также посол призывал США не вмешиваться во внутренние дела Украины во время сделки по про...

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