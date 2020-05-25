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В Кабмине анонсировали появление нового министерства

В Кабмине анонсировали появление нового министерства (8 новостей)

«Премьер также намерен усилить промышленный блок»

В Кабинете министров анонсировали появление отдельного аграрного министерства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".

Шмыгаль отметил, что также усилят промышленный блок.

"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что пока идет дискуссия поиск формул, людей и лучшего формата. По его словам, данные решения необходимо принимать как можно скорее из-за острой необходимости.

"Каким образом это делать, пока дискутируется - создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа", - добавил премьер.

Отметим, что по состоянию ...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Кабмине анонсировали появление нового министерства»
Фото В Кабмине анонсировали появление отдельного аграрного министерства
Фото Глава КМУ анонсировал появление нового министерства
Фото В Кабмине анонсировали появление нового аграрного министерства
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РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 11:19 Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство. По его словам, также будет усилен промышленный блок.Об этом он рассказал в интервью…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.05.20, 11:31 Премьер также намерен усилить промышленный блок.
Новый Регион Новый Регион  ·  25.05.20, 11:49 Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство. По его словам, также будет усилен промышленный блок. Об этом он рассказал в интервью…
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 11:57 Премьер Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок.
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Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 11:57 Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, также будет осуществлено усиление промышленного блока.
Капитал Капитал  ·  25.05.20, 12:12 Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, также будет осуществлено усиление промышленного блока. Об этом он сказал в интервью…
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