В Кабмине анонсировали появление нового министерства

В Кабинете министров анонсировали появление отдельного аграрного министерства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".

Шмыгаль отметил, что также усилят промышленный блок.

"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что пока идет дискуссия поиск формул, людей и лучшего формата. По его словам, данные решения необходимо принимать как можно скорее из-за острой необходимости.

"Каким образом это делать, пока дискутируется - создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа", - добавил премьер.

Отметим, что по состоянию ...