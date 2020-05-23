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В Кабмине рассмотрят возможности экспорта украинских медицинских масок (3 новости) «Кабмин на следующей неделе наработает решения по возможности экспорта из Украины масок и средств защиты при условии невозможности продать их…»

Украина может разрешить отечественным производителям масок и средств индивидуальной защиты экспортировать собственную продукцию. Вопрос экспорта поднимался на совещании с участием президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 23 мая.

Так, было решено разрешить украинским производителям экспортировать свою продукцию, но при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она отвечает требованиям других государств.

"Президент поддержал это. Уже на следующей неделе Кабинет министров наработает нужные решения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2020 года Украина продала за границу 640 тонн медицинских масок.

Также стало известно, что в Украине планируют ввести уголовную ответственность за незаконный экспорт противоэпидемических товаров.

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