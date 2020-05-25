В Кабмине сообщили, когда начнется продажа железнодорожных билетов

В Украине начнут продажу билетов на поезда сразу, как только о готовности к восстановлению железнодорожного сообщения сообщат во всех областях.
Об этом в Telegram-канале сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"Укрзализныця начнет продажи билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.Ждем решения ", - написал министр.
Ранее он также заявлял, что в Мининфраструктуры не планируют увеличивать цену на железнодорожные билеты.
"Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты. Перевозчики должны обеспечить доступные цены, чтобы быстрее восстановить работу транспорта и преодолеть возможные психологические барьеры у пассажиров", - подчеркнул Криклий.
У рамках послаблення карантину в Україні з 1 червня поновлюють залізничні перевезення. Зокрема, запускають Перші поїзді далекого прямування. Про це министр інфраструктурі Владислав Кріклій заявивши 21 травня під час Огляду станції "Київ Пасажирський".