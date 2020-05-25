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В Кабмине сообщили, когда начнется продажа железнодорожных билетов (3 новости) «Для запуска продажи билетов в регионах должна быть благоприятная эпидемическая ситуация»

В Украине начнут продажу билетов на поезда сразу, как только о готовности к восстановлению железнодорожного сообщения сообщат во всех областях.

Об этом в Telegram-канале сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Укрзализныця начнет продажи билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.Ждем решения ", - написал министр.

Ранее он также заявлял, что в Мининфраструктуры не планируют увеличивать цену на железнодорожные билеты.

"Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты. Перевозчики должны обеспечить доступные цены, чтобы быстрее восстановить работу транспорта и преодолеть возможные психологические барьеры у пассажиров", - подчеркнул Криклий.

У рамках послаблення карантину в Україні з 1 червня поновлюють залізничні перевезення. Зокрема, запускають Перші поїзді далекого прямування. Про це министр інфраструктурі Владислав Кріклій заявивши 21 травня під час Огляду станції "Київ Пасажирський".