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В Кабмине сообщили, когда начнется продажа железнодорожных билетов

В Кабмине сообщили, когда начнется продажа железнодорожных билетов (3 новости)

«Для запуска продажи билетов в регионах должна быть благоприятная эпидемическая ситуация»

В Украине начнут продажу билетов на поезда сразу, как только о готовности к восстановлению железнодорожного сообщения сообщат во всех областях.

Об этом в Telegram-канале сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Укрзализныця начнет продажи билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.Ждем решения ", - написал министр.

Ранее он также заявлял, что в Мининфраструктуры не планируют увеличивать цену на железнодорожные билеты.

"Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты. Перевозчики должны обеспечить доступные цены, чтобы быстрее восстановить работу транспорта и преодолеть возможные психологические барьеры у пассажиров", - подчеркнул Криклий.

У рамках послаблення карантину в Україні з 1 червня поновлюють залізничні перевезення. Зокрема, запускають Перші поїзді далекого прямування. Про це министр інфраструктурі Владислав Кріклій заявивши 21 травня під час Огляду станції "Київ Пасажирський".

ФОТО К НОВОСТИ: «В Кабмине сообщили, когда начнется продажа железнодорожных билетов»
Фото В Кабмине сообщили, когда начнется продажа железнодорожных билетов
Фото Криклий сообщил, когда можно будет купить железнодорожный билет
Фото В Мининфраструктуры сообщили, когда будет возобновлена продажа железнодорожных билетов
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РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 15:49 Продажа железнодорожных билетов в Украине может начаться в ближайшее время. "Укрзализныця" ждет решений областных комиссий по чрезвычайным ситуациям.Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав…
ТСН ТСН  ·  25.05.20, 16:59 Для запуска продажи билетов в регионах должна быть благоприятная эпидемическая ситуация.
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