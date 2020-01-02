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В кафе Мариуполя произошел погром, избиты посетители

В кафе Мариуполя произошел погром, избиты посетители (4 новости и 1 видео)

«В момент нападения на кафе в заведении находилось примерно десять человек»

 Неизвестные в костюмах Санта-Клаусов устроили погром в кафе Мариуполя, о чем свидетельствует видео на YouTube. Голос за кадром сообщает, что данная акция – это якобы подарок от Святого Николая ребенку, который мечтает, чтобы папа бросил выпивать в подобных заведениях. "Новогодняя сказка от Нацдружин", – гласит подпись к ролику. На видео можно увидеть, как неизвестные выкриками "С Новым годом!" врываются в заведение и начинают все крушить на своем пути. Пострадали холодильники с напитками и алкоголем, а также мебель и посуда. Досталось и посетителям кафе. В момент нападения там находилось примерно десять человек. Хулиганы прыскали газовым баллончиком на людей, а некоторых избивали. Пострадали три посетителя, а также сотрудница заведения, которая поранилась осколками стекла. "Женщина получила травму лица от осколков разбитого стекла", – рассказали в полиции и заявили об открытии уголовного производства. Отмечается, что представители Нацдружин и глава местной ячейки Нацкорпуса Антон Требухов отрицают причастность организаций к этому нападению. Как ранее сообщал Фокус: 1 декабря, в Киеве, в районе станции метро Позняки в пиццерию MisterCat ворвалась толпа неадекватных людей и устроила массовую драку. В результате погрома в пиццерии MisterCat в Киеве пострадали восемь человек.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.01.20, 18:23   В Мариуполе неизвестные в костюмах Санта-Клаусов устроили погром в кафе, о чем свидетельствует видео на YouTube.   В ролике можно увидеть, как неизвестные врываются в заведения и начинают все крушить…
MIGnews MIGnews  ·  02.01.20, 19:09 В момент нападения на кафе в заведении находилось примерно десять человек.
Голос.UA Голос.UA  ·  02.01.20, 20:00 В Мариуполе (Донецкая область) неизвестные в костюмах Санта-Клаусов устроили погром в кафе, Об этом сообщается на видео в YouTube.  В ролике можно увидеть, как неизвестные врываются в заведения и начинают…
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