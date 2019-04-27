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Униан Униан · · Обновлено в 17:19
· Благодатный огонь
В какое время в Одессе будет благодатный огонь

В какое время в Одессе будет благодатный огонь (41 новость и 3 видео)

«Благодатный огонь сошел вовремя»

На протяжении многих веков благодатный огонь ежегодно сходит в иерусалимском храме Гроба Господня.

Обновлено в 16:52 На видео видно, что с северной и южной сторон часовни, возведенной над Гробом Господним армянский и православный священники подали огонь, который священнослужители называют Светом истинным.

Обновлено в 17:19 Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этом году огонь сошел в 14:32 по киевскому времени, сообщает УНИАН. Около девяти тысяч людей наблюдали схождение благодатного огня. Священный огонь зажегся в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи. После схождения огня верующие зажгли от святыни связки из 33 свечей - по возрасту Христа. Схождению огня предшествовала сложная церемония: двери кувуклии опечатали большой восковой печатью в знак того, что ее осмотр закончен, и в ней нет ничего, что позволило бы Иерусалимскому патриарху зажечь огонь обычными средствами. Незадолго до появления патриарха Феофила была снята печать с двери кувуклии, а в пещеру внесли большую лампаду и 33 свечи. Затем патриарх зашел внутрь, и наступило ожидание. Присутствующие молились, прося даровать огонь. Молитвы звучали на многих языках мира.

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Фото Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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АТН АТН  ·  27.04.19, 14:46 В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, в Великую Субботу, 27 апреля, cошел Благодатный огонь.
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Комментарии Комментарии  ·  27.04.19, 14:55 Благодатный огонь символизирует воскрешение Иисуса Христа Христиане всех конфессий ежегодно в канун праздника Пасхи ожидают благословения Господнего – Схождения Благодатного огня. В 2019 году Пасха припадает…
ForUm ForUm  ·  27.04.19, 14:55 В этом году на схождение Благодатного огня собрались около 9 тысяч паломников со всего мира.
Факты Факты  ·  27.04.19, 14:56 Официальная делегация ПЦУ доставит Благодатный огонь в Киев
Канал 112 Канал 112  ·  27.04.19, 14:56 #112Украина В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Он считается святыней для верующих, а его появление называют чудом Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.04.19, 15:02 Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.04.19, 15:02 В Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня сошел Благодатный огонь. Об этом пишет УНН. Это произошло около 14:30 по киевскому времени. Огонь быстро передавался теми, кто находился в храме, после чего…
Капитал Капитал  ·  27.04.19, 15:03 Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Прямую трансляцию из храма вел российский телеканал НТВ. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии —…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  27.04.19, 15:07 В Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня, 27 апреля, в Великую Субботу сошел Благодатный огонь. Схождения огня произошло в 14:31 по киевскому времени. Символ Божьего благословения накануне Пасхи традиционно…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  27.04.19, 15:10 Вечером священное пламя в Украину спецрейсом доставит делегация.
Телеграф Телеграф  ·  27.04.19, 15:12 В храме Гроба Господня, который находится в Иерусалиме в субботу, 27 апреля, в 14:30 по киевскому времени сошел Благодатный огонь.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.04.19, 15:27 В Иерусалиме в Храме Гроба Господня тысячи верующих со всего мира стали свидетелями схождения благодатного огня. Восхождение произошло около 14:30 по киевскому времени.На событии присутствовали тысячи…
MIGnews MIGnews  ·  27.04.19, 15:31 В субботу, 27 апреля, в Иерусалиме сошел благодатный огонь в храме Гроба Господня. Схождение Благодатного огня в канун Пасхи является одним из самых важных событий года.
Голос.UA Голос.UA  ·  27.04.19, 15:52 Сегодня, 27 апреля, около 14:30 по киевскому времени в Храме гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Видео с прямой трансляцией можно посмотреть по ссылке. После выноса Огня его перехватывают…
Газета День Газета День  ·  27.04.19, 15:56 В Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня, 27 апреля, сошел Благодатный огонь.   Об этом передает УНН.   В знак благословения Божьего накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников.   Схождения…
Гордон Гордон  ·  27.04.19, 15:57 В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня сошел Благодатный огонь, мероприятие транслировал телеканал "112 Украина". Огонь сошел около 14.30 по киевскому времени. Патриарх Иерусалимский Феофил…
Главред Главред  ·  27.04.19, 15:59 В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь / pomisna.info В субботу, 27 апреля, накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Чудо схождения Благодатного...
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  27.04.19, 16:16 Благодатный огонь сошел в иерусалимском храме Гроба Господня
Канал 112 Канал 112  ·  27.04.19, 16:37 В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Вынос огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа. Ожидается, что вечером 27 апреля киевская делегация…
РБК Украина РБК Украина  ·  27.04.19, 16:52 Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Воскресения Христова сегодня, 27 апреля. Об этом свидетельствует видео, которое транслировалось в прямом эфире на телеканале "Интер".На видео видно, что с…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.04.19, 17:19   Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.   В этом году огонь сошел в 14:32 по киевскому времени, сообщает УНИАН. Около девяти тысяч людей наблюдали схождение благодатного огня.  …
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