На протяжении многих веков благодатный огонь ежегодно сходит в иерусалимском храме Гроба Господня.

Обновлено в 16:52 На видео видно, что с северной и южной сторон часовни, возведенной над Гробом Господним армянский и православный священники подали огонь, который священнослужители называют Светом истинным.

Обновлено в 17:19 Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этом году огонь сошел в 14:32 по киевскому времени, сообщает УНИАН. Около девяти тысяч людей наблюдали схождение благодатного огня. Священный огонь зажегся в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи. После схождения огня верующие зажгли от святыни связки из 33 свечей - по возрасту Христа. Схождению огня предшествовала сложная церемония: двери кувуклии опечатали большой восковой печатью в знак того, что ее осмотр закончен, и в ней нет ничего, что позволило бы Иерусалимскому патриарху зажечь огонь обычными средствами. Незадолго до появления патриарха Феофила была снята печать с двери кувуклии, а в пещеру внесли большую лампаду и 33 свечи. Затем патриарх зашел внутрь, и наступило ожидание. Присутствующие молились, прося даровать огонь. Молитвы звучали на многих языках мира.