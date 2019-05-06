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В Канаде разбился частный самолет: есть погибшие

В Канаде разбился частный самолет: есть погибшие (4 новости)

«В Канаде разбился частный самолет, погиб пилот и двое пассажиров»

На северо-западе Британской Колумбии, Канада, в городе Смитерс разбился частный самолет, погибло три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBC News.

Три человека погибли после того, как небольшой самолет разбился возле поселка Смитерс, округ Колумбия, в субботу.

“В воскресенье Совет безопасности по транспорту подтвердил, что на борту Cessna 182 находились четыре человека”, — пишет издание.

В Шереметьево из-за пожара самолет совершил аварийную посадку
В Шереметьево из-за пожара самолет совершил аварийную посадку

Как сообщал УНН, Следственный комитет располагает данными о 37 выживших из 78 пассажиров, находившихся на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03 по московскому времени. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов, основная причина катастрофы — удар молнии.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.05.19, 08:17 В канадской провинции Британская Колумбия потерпел крушение частный пассажирский самолет Cessna 182. В результате падения погибли три человека, сообщает CBC News. "Коронерская служба Британской Колумбии…
Телеграф Телеграф  ·  06.05.19, 08:26 В Канаде разбился частный самолет, погиб пилот и двое пассажиров.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  06.05.19, 08:56 Частный пассажирский самолет Cessna 182 в канадской провинции Британская Колумбия потерпел крушение, погибли три человека. Об этом сообщает CBC News."Коронерская служба Британской Колумбии подтвердили…
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