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В Канаде разбился самолет военно-воздушных сил

В Канаде разбился самолет военно-воздушных сил (3 новости)

«В провинции Британская Колумбия разбился самолет пилотажной группы ВВС Канады. Судьба экипажа остается неизвестной»

Жительница канадского Камлупса рассказала, что пилот разбившегося самолета королевских ВВС катапультировался, а находившаяся на борту женщина погибла.17 мая в районе канадского города Камлупс (Британская Колумбия) разбился самолет пилотажной группы The Snowbirds королевских военно-воздушных сил Канады. Об этом сообщили в Twitter ВВС.

"Самолет канадских вооруженных сил Snowbirds потерпел крушение в районе Камлупса, Британская Колумбия. Нашим приоритетом в настоящее время является определение статуса нашего личного состава и вспомогательного персонала", сказано в твите.

Момент падения попал на видео очевидцев. На ролике видно, что самолет сорвался вниз, а перед падением из него катапультировались как минимум один человек.

Местная жительница Дана Хингс рассказала Global News, что видела погибшую женщину и катапультировавшегося пилота самолета, который опустился на крышу дома.

Другой местный житель отметил, что самолет разбился вскоре после взлета с аэродрома....

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.05.20, 01:24 В результате крушения погибла женщина, находившая в самолете. Пилот катапультировался и приземлился на крышу одного из домов.
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 01:28 В провинции Британская Колумбия разбился самолет пилотажной группы ВВС Канады. Судьба экипажа остается неизвестной.
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