В Канаде сгорел Украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон в провинции Онтарио произошел пожар в Украинском культурном центре. Здание полностью уничтожено огнем, сообщает пожарное отделение Гамильтона в субботу, 13 апреля.

Отмечается, что пожар в культурном центре на проспекте Кенилворт начался после полуночи по местному времени. Огонь вспыхнул на втором этаже и быстро распространился на крышу.

В итоге крыша и некоторые внешние стены здания рухнули. При этом пожарные смогли спасти соседние здания. Никто не пострадал.

Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.

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В свою очередь Укринформ уточняет, что в культурном центре проходили многочисленные мероприятия украинской общины Гамильтона. Также в здании находилось отделение кредитного союза Будущность. Пока неизвестно, были ли уничтожены в огне наличные средства или важные документы финансового учреждения.

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Ранее в Запорожье во время пожара в строительном вагончике погибли три человека, еще один пострадал.

А в центре Харькова взорвалась волонтерская палатка. В результате взрыва мужчина получил ожоги головы, шеи, ушей, кистей обеих рук – всего около 10% тела.

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Обновлено в 23:58 В результате масштабного пожара здание выгорело дотла.

Обновлено в 02:15 Пожарных вызвали в Украинский культурный центр на проспекте Кенилворт 241 вскоре после полуночи в субботу.