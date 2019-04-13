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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 02:15
· Город · Пожар · Канада
В Канаде сгорел Украинский культурный центр

В Канаде сгорел Украинский культурный центр (13 новостей)

«В результате масштабного пожара здание выгорело дотла»

В канадском городе Гамильтон в провинции Онтарио произошел пожар в Украинском культурном центре. Здание полностью уничтожено огнем, сообщает пожарное отделение Гамильтона в субботу, 13 апреля.

Отмечается, что пожар в культурном центре на проспекте Кенилворт начался после полуночи по местному времени. Огонь вспыхнул на втором этаже и быстро распространился на крышу.

В итоге крыша и некоторые внешние стены здания рухнули. При этом пожарные смогли спасти соседние здания. Никто не пострадал.

Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.

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В свою очередь Укринформ уточняет, что в культурном центре проходили многочисленные мероприятия украинской общины Гамильтона. Также в здании находилось отделение кредитного союза Будущность. Пока неизвестно, были ли уничтожены в огне наличные средства или важные документы финансового учреждения.

Cмотрите фотогалерею: В Канаде сгорел дотла Украинский культурный центр

Ранее в Запорожье во время пожара в строительном вагончике погибли три человека, еще один пострадал.

А в центре Харькова взорвалась волонтерская палатка. В результате взрыва мужчина получил ожоги головы, шеи, ушей, кистей обеих рук – всего около 10% тела.

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Обновлено в 23:58 В результате масштабного пожара здание выгорело дотла.

Обновлено в 02:15 Пожарных вызвали в Украинский культурный центр на проспекте Кенилворт 241 вскоре после полуночи в субботу.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Канаде сгорел Украинский культурный центр»
Фото В Канаде сгорел Украинский культурный центр
Фото В Канаде сгорел дотла Украинский культурный центр
Фото В канадском Гамильтоне сгорел Украинский культурный центр
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Фото В Канаде полностью сгорел Украинский культурный центр - СМИ
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Фото Украинский культурный центр сгорел в Канаде
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.04.19, 18:54 Возникший ночью пожар уничтожил здание и часть архивных документов. Причина пожара пока неясна.
Украинская правда Украинская правда  ·  13.04.19, 20:03 Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон около Торонто было полностью уничтожено огнем.
УНН УНН  ·  13.04.19, 20:08 Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон близ Торонто было уничтожено огнем. К счастью пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пожарное отделение Гамильтона.Пожарных вызвали…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.04.19, 20:17 В здании Украинского культурного центра в канадском городе Гамильтон произошел масштабный пожар. Об этом сообщает Пожарная служба Гамильтона в Twitter.Пожарные говорят, что вследствие пожара в культурном…
Газета День Газета День  ·  13.04.19, 20:24 Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон близ Торонто было уничтожено огнем. К счастью пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пожарное отделение Гамильтона. Пожарных вызвали…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  13.04.19, 21:36 В канадском Гамильтоне в результате пожара с частичным обрушением крыши Украинского культурного центра никто не пострадал.Вечером 12 апреля в канадском городе Гамильтон (провинция Онтарио) вспыхнул пожар…
MIGnews MIGnews  ·  13.04.19, 21:45 В субботу, 13 апреля, в Канаде полностью сгорело здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон около Торонто.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.04.19, 23:09 В Канаде сгорел Украинский культурный центр. Он расположен в городе Гамильтон близ Торонто. "Конгресс Украинцев Канады отдел Гамильтон с грустью сообщает о пожаре в украинском Культурном Центре (СУМ Гамильтон)…
Голос.UA Голос.UA  ·  13.04.19, 23:18 Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон около Торонто было полностью уничтожено огнем. Об этом сообщает Укринформ. По словам правоохранителей, в результате пожара, возникшего в ночь на…
Телеграф Телеграф  ·  13.04.19, 23:52 Украинский культурный центр в Канаде полностью сгорел.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.04.19, 23:58 В результате масштабного пожара здание выгорело дотла.
Багнет Багнет  ·  14.04.19, 02:15 Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон близ Торонто было уничтожено огнем. К счастью пострадавших нет.Об этом сообщает УНН со ссылкой на пожарное отделение Гамильтона.Пожарных вызвали…
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