  1. Главная
  2. Новости
  3. В Карпатах намело снега почти на полметра
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 11:53
· Снег · Карпаты
В Карпатах намело снега почти на полметра

В Карпатах намело снега почти на полметра (10 новостей)

«Температура в горах опустилась до -2°»

В высокогорье Карпат сегодня, 26 мая, выпало около 10-15 сантиметров снега. Местами надувы снежного покрова доходят до 30-40 сантиметров.

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Сообщается, что на данный момент температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский составляет -2 градуса.

"В высокогорье выпало около 10-15 см снега, местами надувы до 30-40см. По состоянию на 9:30 26.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 градуса, ветер северо-западной 5м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, снег", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня ожидаются дожди по всей территории Украины, температура воздуха будет колебаться от +14 до +19 градусов.

Также сообщалось, что 26 мая в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве восточных районов.

Отметим, в Украине на этой неделе ожидается преимущественно дождливая погода,...

Обновлено в 11:47 Температура в горах опустилась до -2°.

Обновлено в 11:53 Отмечается, что местами наддувы снега составляют 30-40 см.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Карпатах намело снега почти на полметра»
Фото В Карпатах намело снега почти на полметра
Фото В Карпатах намело почти полметра снега
Фото В Карпатах в канун лета намело почти полметра снега. Фото
Фото Карпаты замело снегом: фото
Фото Карпаты замело почти полуметровым слоем снега
Фото Карпаты засыпало толстым слоем снега
Фото В Карпатах за несколько дней до лета намело почти полметра снега
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  26.05.20, 10:25 На горе плохая видимость.
Обозреватель Обозреватель  ·  26.05.20, 11:04 Температура воздуха в горах упала до -2°С
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 11:04 В высокогорье Карпат сегодня, 26 мая, выпало около 10-15 сантиметров снега.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 11:11 В высокогорье украинских Карпат выпало 10-15 сантиметров снега, местами надуло до 40 сантиметров.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 11:14 Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в высокогорье Украинских Карпат выпало около 10-15 см снега.
Голос.UA Голос.UA  ·  26.05.20, 11:36 Сегодня, 26 мая, в высокогорье Карпат выпало около 10-15 сантиметров снега. Местами надувы снежного покрова доходят до 30-40 сантиметров. Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.20, 11:37 В высокогорных районах украинских Карпат по состоянию на утро вторника, 26 мая, выпало около 10-15 см снега. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что местами снежные…
Униан Униан  ·  26.05.20, 11:47 Температура в горах опустилась до -2°.
Канал 112 Канал 112  ·  26.05.20, 11:53 В Карпатах на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области выпало 15 см снега. Об этом сообщается на странице горного поисково-спасательного поста в Facebook. По состоянию на 9:30 26 мая 2020 года на горе…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины, — Кличко

Городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины, —…
Скандальные записи: &quot;антикоррупционера&quot; Гриненко не устраивает, что глава &quot;Укравтодора&quot; не берет взятки, - СМИ

Скандальные записи: "антикоррупционера" Гриненко не устраивает, что глава "Укравтодора" не…
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса

В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса
Олег КУДРИК: «Поддержки на трибунах Карпатам однозначно будет не хватать»

Олег КУДРИК: «Поддержки на трибунах Карпатам однозначно будет не хватать»
Мюллер – легенда. Для нынешней Баварии нет более важного игрока

Мюллер – легенда. Для нынешней Баварии нет более важного игрока
Разван РАЦ: «Мой минус – мало терпения. Из-за этого не могу стать тренером»

Разван РАЦ: «Мой минус – мало терпения. Из-за этого не…
Холифилд признался, что хотел в ответ укусить Тайсона за ухо

Холифилд признался, что хотел в ответ укусить Тайсона за ухо
Олег КРАСНОПЕРОВ: «Не стану отдавать предпочтение Заре в серебряной гонке»

Олег КРАСНОПЕРОВ: «Не стану отдавать предпочтение Заре в серебряной гонке»
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.