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В катастрофе Ан-26 под Харьковом погиб сын депутата-ветерана АТО из Николаева (5 новостей) «Аварія сталася під час навчального польоту на відстані двох кілометрів від військового аеропорту»

Среди погибших в результате падения самолета Ан-26 под Харьковом был сын депутата Николаевского областного совета, ветерана АТО Вадима Олабина - Владимир Олабин.

Об этом 26 сентября рассказал общественный деятель Игорь Дятлов на странице в Facebook.

Он добавил, что парень учился в Харьковском университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

"Ужасная трагедия унесла жизни молодых курсантов, которые мечтали о полетах. Кроме курсантов, погибли военнослужащие, входивших в экипаж воздушного судна... Невозможно представить боль от потери родных и близких", - написал Дятлов.

Обновлено в 20:15 Вследствие крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ возле Чугуева (Харьковская область) погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина.Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Оппозиционной платформы - За жизнь". Владимир Олабин был курсантом Харьковского национального универс

Обновлено в 20:45 Аварія сталася під час навчального польоту на відстані двох кілометрів від військового аеропорту