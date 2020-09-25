В Казахстане осудили мужчину, воевавшего на стороне боевиков на Донбассе

Во время судебного заседания мужчина не стал отрицать свою причастность к террористическим организациям на Донбассе.Алмалинский районный суд Алматы осудил казахстанца, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков. Об этом 25 сентября сообщает казахстанское издание "Литер".
По данным, озвученным в суде, мужчина два года принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.
"Судом установлено, что подсудимый в период с сентября 2014 года по 2016 год, находясь на территории Украины, при отсутствии признаков наемничества, умышленно и неправомерно принимал участие в вооруженном конфликте и боевых действиях на стороне военизированного формирования сил самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" против находящихся в данном регионе Вооруженных сил Украины", сообщили в суде.
Во время судебного заседания мужчина не стал отрицать свою причастность к террористическим организациям на Донбассе.
Суд признал его виновным по ст. 172 Уголовного кодекса Казахстана (участие в иностранных вооруженных конфликтах) и п...