  1. Главная
  2. Новости
  3. В Казахстане осудили мужчину, воевавшего на стороне боевиков на Донбассе
Гордон Гордон ·
· Боевики · Заседание
В Казахстане осудили мужчину, воевавшего на стороне боевиков на Донбассе

В Казахстане осудили мужчину, воевавшего на стороне боевиков на Донбассе (3 новости)

«Алмалинский районный суд Алматы назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы мужчине, признанному виновным в участии в иностранных вооруженных…»

Во время судебного заседания мужчина не стал отрицать свою причастность к террористическим организациям на Донбассе.Алмалинский районный суд Алматы осудил казахстанца, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков. Об этом 25 сентября сообщает казахстанское издание "Литер".

По данным, озвученным в суде, мужчина два года принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

"Судом установлено, что подсудимый в период с сентября 2014 года по 2016 год, находясь на территории Украины, при отсутствии признаков наемничества, умышленно и неправомерно принимал участие в вооруженном конфликте и боевых действиях на стороне военизированного формирования сил самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" против находящихся в данном регионе Вооруженных сил Украины", сообщили в суде.

Во время судебного заседания мужчина не стал отрицать свою причастность к террористическим организациям на Донбассе.

Суд признал его виновным по ст. 172 Уголовного кодекса Казахстана (участие в иностранных вооруженных конфликтах) и п...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  25.09.20, 16:05 Алмалинский районный суд Алматы назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы мужчине, признанному виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах, сообщает УНН со ссылкой на Zakon.kz."Приговором…
Страна.ua Страна.ua  ·  25.09.20, 16:12 ...
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Украине могут внести изменения в Избирательный кодекс из-за большого количества кандидатов с одинаковыми фамилиями

В Украине могут внести изменения в Избирательный кодекс из-за большого…
Зеленский назвал главную особенность местных выборов

Зеленский назвал главную особенность местных выборов
В Украине за месяц вырос госдолг

В Украине за месяц вырос госдолг
В Китае произошел пожар в лаборатории Huawei

В Китае произошел пожар в лаборатории Huawei
В Украине поступили в продажу автомобили LADA отечественного производства: фото и цены

В Украине поступили в продажу автомобили LADA отечественного производства: фото…
Фирташ пытается представить себя одним из акционеров ОПЗЖ, хотя не имеет никакого влияния на партию, – Джангиров  

Фирташ пытается представить себя одним из акционеров ОПЗЖ, хотя не…
&quot;Выстрелил – забыл&quot;: в Украине создали уникальную линейку головок самонаведения для управляемых ракет

"Выстрелил – забыл": в Украине создали уникальную линейку головок самонаведения…
ВИДЕО. Юрген Клопп - об Арсенале, Артете и победной серии Ливерпуля

ВИДЕО. Юрген Клопп - об Арсенале, Артете и победной серии…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.