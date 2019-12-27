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В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек

В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек (6 новостей)

«Пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air в пятницу, 27 декабря, потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты»

Консул посольства Украины в Казахстане устанавливает связь с пострадавшими в результате крушения самолета в Алматы украинцами. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что у обоих переломы позвоночика и травмы средней тяжести. Двое украинцев, которые находились на борту самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, рухнувшего сегодня утром недалеко от аэропорта в Алматы, получили травмы и находятся в больнице. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Среди пострадавших есть двое граждан Украины, которые доставлены в больницу города Алматы", сказал Погорельцев.

По его словам, у обоих украинцев перелом позвоночника и травмы средней тяжести.

Дипломат добавил, что консул посольства Украины в Казахстане устанавливает связь с пострадавшими гражданами Украины и поддерживает контакты с местными спасательными службами.

В Казахстане произошло крушение самолета с 100 людьми на борту: Погибли…
В Казахстане произошло крушение самолета с 100 людьми на борту: Погибли…

Ситуация находится на контроле Департамента консульской службы и посольства Украины в Казахстане.

Сегодня утром после вылета из аэропорта Алматы самолет, который летел в Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

В результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек»
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Главред Главред  ·  27.12.19, 07:21 В пятницу, 27 декабря, в Казахстане в районе города Алма-Ата при взлете разбился среднемагистральный пассажирский самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air - борт летел из Алма-Аты в Нур-Султан...
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Канал 112 Канал 112  ·  27.12.19, 09:56 В Казахстане потерпел крушение самолет со 100 людьми на борту. Об этом сообщило министерство индустрии Казахстана на Facebook."Сегодня 27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air, самолет…
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.12.19, 10:48 Четыре иностранцы находились на борту самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, разбившегося у Алматы. Среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы. "Всего на борту самолета…
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