В Казахстане приговорили бывшего боевика "ДНР" (4 новости) «В городе Костанай (Казахстан) суд приговорил местного жителя, воевавшего на стороне боевиков на Донбассе, к 4,5 годам лишения свободы. Об…»

Жителя Костаная Евгения Щербака суд признал виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах.Суд города Костанай (Казахстан) приговорил местного жителя Евгения Щербака к 4,5 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе, сообщает "Интерфакс-Казахстан".

Щербак был признан виновным в преступлении, предусмотренном ст.172 уголовного кодекса Казахстана участие в иностранных вооруженных конфликтах. Приговор был вынесен 21 мая.

По информации СМИ, с 2014 года Щербак воевал на Донбассе на стороне российских наемников в составе батальона "Спарта". С 2016-го был в розыске в Казахстане по подозрению в наемничестве, с 2017-го скрывался на территории России. В апреле 2020 года Щербак был выдворен Россией на родину.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и...