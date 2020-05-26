  1. Главная
  2. Новости
  3. В Казахстане приговорили бывшего боевика "ДНР"
Гордон Гордон ·
· Боевики · Суд · Город · Боевые действия · Житель · Год лишения свободы · Казахстан
В Казахстане приговорили бывшего боевика "ДНР"

В Казахстане приговорили бывшего боевика "ДНР" (4 новости)

«В городе Костанай (Казахстан) суд приговорил местного жителя, воевавшего на стороне боевиков на Донбассе, к 4,5 годам лишения свободы. Об…»

Жителя Костаная Евгения Щербака суд признал виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах.Суд города Костанай (Казахстан) приговорил местного жителя Евгения Щербака к 4,5 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе, сообщает "Интерфакс-Казахстан".

Щербак был признан виновным в преступлении, предусмотренном ст.172 уголовного кодекса Казахстана участие в иностранных вооруженных конфликтах. Приговор был вынесен 21 мая.

По информации СМИ, с 2014 года Щербак воевал на Донбассе на стороне российских наемников в составе батальона "Спарта". С 2016-го был в розыске в Казахстане по подозрению в наемничестве, с 2017-го скрывался на территории России. В апреле 2020 года Щербак был выдворен Россией на родину.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Казахстане приговорили бывшего боевика "ДНР"»
Фото В Казахстане приговорили бывшего боевика "ДНР"
Фото В Казахстане боевика "ДНР" приговорили к 4,5 годам лишения свободы
Фото В Казахстане жестко наказали наемника боевиков Донбасса
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  26.05.20, 10:56 В городе Костанай (Казахстан) суд приговорил местного жителя, воевавшего на стороне боевиков на Донбассе, к 4,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу облсуда.…
Фокус Фокус  ·  26.05.20, 12:05 В Казахстане суд приговорил жителя города Костанай Евгения Щербака к 4,5 годам лишения свободы за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.  "Согласно приговору…
Сегодня Сегодня  ·  26.05.20, 13:03 По всему миру продолжаются суды над боевиками "иностранного легиона", которые воюют на Донбассе против Вооруженных сил Украины - ранее стало известно о суде над белорусом, а теперь вынесли приговор гражданину…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Время играет против нас&quot;: украинский посол высказался о деоккупации Крыма

"Время играет против нас": украинский посол высказался о деоккупации Крыма
Разведка: Военные формирования боевиков переведены в усиленный режим

Разведка: Военные формирования боевиков переведены в усиленный режим
В Украине снова повысилась средняя розничная цена автогаза

В Украине снова повысилась средняя розничная цена автогаза
Ярославский купил для харьковских больниц аппараты &quot;искусственное легкое&quot;

Ярославский купил для харьковских больниц аппараты "искусственное легкое"
Их звали &quot;киборгами&quot;: 6 лет боям за Донецкий аэропорт: как это было

Их звали "киборгами": 6 лет боям за Донецкий аэропорт: как…
&quot;Без ИВЛ – однозначная смерть&quot;: почему тяжелым больным с COVID-19 нужна вентиляция легких

"Без ИВЛ – однозначная смерть": почему тяжелым больным с COVID-19…
Экономическое восстановление Донбасса: Минреинтеграции работает над стратегией

Экономическое восстановление Донбасса: Минреинтеграции работает над стратегией
&quot;МастерШеф&quot;: рецепт мясных пирожков эмпанадас от Эктора Хименес-Браво

"МастерШеф": рецепт мясных пирожков эмпанадас от Эктора Хименес-Браво
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.