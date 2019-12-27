В Казахстане произошло крушение самолета с 100 людьми на борту: Погибли семеро

Пассажрский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air упал в пятницу, 27 декабря, потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что в 7.22 (3.22 по киевскому времени) рейс №Z2100 после взлета из Алма-Аты потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа. Как отметили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, спасательные работы начались незамедлительно и возгорания не произошло. "На данный момент число погибших составляет семь человек", − указано в сообщении. При этом по данным МВД республики, погибли девять человек. "По предварительной информации, погибли девять человек, пострадавших девять, в том числе шестеро детей", − уточнили в министерстве и добавили, что самолет упал в районе жилого сектора, там идет эвакуация. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 07:03 В настоящее время подтверждена гибель 9 человек.

Обновлено в 07:49