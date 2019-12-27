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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 07:49
В Казахстане произошло крушение самолета с 100 людьми на борту: Погибли семеро

В Казахстане произошло крушение самолета с 100 людьми на борту: Погибли семеро (7 новостей)

«В настоящее время подтверждена гибель 9 человек»

Пассажрский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air упал в пятницу, 27 декабря, потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что в 7.22 (3.22 по киевскому времени) рейс №Z2100 после взлета из Алма-Аты потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа. Как отметили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, спасательные работы начались незамедлительно и возгорания не произошло. "На данный момент число погибших составляет семь человек", − указано в сообщении. При этом по данным МВД республики, погибли девять человек. "По предварительной информации, погибли девять человек, пострадавших девять, в том числе шестеро детей", − уточнили в министерстве и добавили, что самолет упал в районе жилого сектора, там идет эвакуация. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 07:03 В настоящее время подтверждена гибель 9 человек.

Обновлено в 07:49

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Канал 112 Канал 112  ·  27.12.19, 05:32 В Казахстане потерпел крушение самолет со 100 людьми на борту. Об этом сообщило министерство индустрии Казахстана на Facebook. "Сегодня 27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air, самолет…
Facenews Facenews  ·  27.12.19, 05:35 По первым данным, при крушении пассажирского самолета авиакомпании Bek Air под Алматы погибли семь человек. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.12.19, 06:18 Самолет авиакомпании "Бек Эйр" летел внутренним рейсом "Алматы – Нур-Султан" утром 27 декабря. Однако исчез с радаров вскоре после взлета, а затем в упал и разбился. Пока сообщают о 9 погибших. Известно,…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.19, 06:44 Число погибших при крушении самолета близ Алматы, по предварительным данным, составило 14 человек, сообщили в акимате (администрации) Алматы.
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Униан Униан  ·  27.12.19, 07:03 В настоящее время подтверждена гибель 9 человек.
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