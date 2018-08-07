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В Казахстане "защитник Новороссии" сел на 20 лет

В Казахстане "защитник Новороссии" сел на 20 лет (4 новости и 1 видео)

«В Казахстане, в городе Кокшетау, к 20 годам тюрьмы приговорили местного жителя Александра Безрукова, который убил своего знакомого, расчленил его…»

Воевать на стороне пророссийских боевиков на Донбассе приезжают преступники из Казахстана, отметил журналист Денис Казанский.В Казахстане, в городе Кокшетау, к 20 годам тюрьмы приговорили местного жителя Александра Безрукова, который убил своего знакомого, расчленил его тело и выбросил останки в реку.

Казалось бы, какое нам дело до этой истории? Мало ли кто в Казахстане кого убил. Но тут случай особенный. Александр Безруков ветеран борьбы за "Новороссию", "защитник Донбасса" и пламенный антифашист, который в 2016 году воевал за "ДНР" и "ЛНР" под позывным "Казах". Видимо, убийства гражданина Казахстана ему показалось мало, и он решил закрепить успех убийством украинцев в Украине.

Преступление Александр Безруков совершил в 2016 году, после чего сразу же уехал воевать "за русский мир", дабы не попасть в руки правоохранителей. Однако дело раскрыли довольно быстро, и Безрукова объявили в международный розыск по линии Интерпола. Вскоре после этого россияне задержали его на украинской границе и выдали Казахстану по запросу.

Самое интересное, как отреагировали на арест Безрукова его соратники по борьбе за "Новороссию". Например, Игорь Стрелков ни слова не написал об истинной причине его задержания, а стал врать и выгораживать Безрукова, утверждая, что Казахстан преследует его только за то, что он поехал воевать в Украину. Причем, в качестве доказательства, что Безруков не виноват, выложили его служебную характеристику из "ЛНР", в которой говорится, что Александр Безруков человек твердых моральных принципов.

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Донбасс превратился в отстойник мрази со всего постсоветского пространства, которая едет в ОРДЛО в поисках быстрого обогащения и легкой сытой жизни.

Источник: Денис Казанский / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.08.18, 13:39 Российский наемник-боевик, который воевал на Донбассе попал на 20 лет в тюрьму в Казахстане. Террорист Александр Безруков убил своего знакомого, расчленил его тело и выбросил останки в реку. Об этом рассказал…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.18, 13:44 В Казахстане, в городе Кокшетау, к 20 годам тюрьмы приговорили местного жителя Александра Безрукова, который убил своего знакомого, расчленил его тело и выбросил останки в реку. Вслед за этим убийца поехал…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.18, 13:44 В Казахстане, в городе Кокшетау, к 20 годам тюрьмы приговорили местного жителя Александра Безрукова, который убил своего знакомого, расчленил его тело и выбросил останки в реку. Вслед за этим убийца поехал…
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