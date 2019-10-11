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В Кении самолет потерпел крушение (4 новости) «Самолет, направлявшийся в Момбасу (Кения), в пятницу утром потерпел крушение во время вылета из аэропорта Уилсона в Найроби. Об этом…»

На следующий после опасного ЧП с самолетом в Эфиопии, в Кении случилось крушение пассажирского самолета – воздушное судно рухнуло сразу после вылета из столичного аэропорта Уилсона в город Момбасу.

Как сообщает местный портал The Sun, крушение произошло 11 октября с турбовинтовым Fokker 50 1992 года выпуска, который принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air.

О жертвах в результате ЧП не сообщается, но известно, что несколько человек пострадали. Всего самолет рассчитан на 56 человек. На данный момент членов экипажа и пассажиров успешно эвакуировали.

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«Предположительная причина – отказ двигателя. Около 9 часов утра два двигателя самолета вышли из строя», - сказал пилот.

Авиаперевозчик выступил с заявлением, поблагодарив сотрудников экстренных служб за оперативное реагирование и сотрудничество.