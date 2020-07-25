В Керченском проливе утонул российский бронетранспортер, видео (5 новостей и 3 видео) «В Керченском проливе во время акции Керченский десант Дорога мужества затонул бронетранспортёр. Инцидент произошёл во время его форсирования»

БРДМ-2 затонул в оккупированном Россией Крыму во время проведения "патриотической акции", которая была посвящена Керченско-Эльтигенской операции 1943 года.24 июля в Керченском проливе участники акции "Дорога мужества. Керченский десант", посвященной Керченско-Эльтингенской операции, утопили одну из трех участвовавших в акции бронемашин. Об этом сообщил "Интерфакс".

Во время пересечения пролива БРДМ-2 затонул, экипаж машины эвакуировали, пострадавших нет, сообщает информагентство.

По словам Андрея Коннова, пресс-секретаря Военно-технического общества, которое проводило акцию, причиной ЧП стал сильный боковой ветер и выход машины на отрезок с перепадами глубины.

"Интерфакс" отмечает, что попытка спасти БРДМ оказалась неудачной. Вода в бронированную машину поступала слишком быстро.

Акция "Дорога мужества. Керченский десант" проводится в Крыму с 2017 года, в рамках мероприятия бронемашины преодолевают 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом через Керченский пролив.

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