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В Керченском проливе утонул российский бронетранспортер, видео

В Керченском проливе утонул российский бронетранспортер, видео (5 новостей и 3 видео)

«В Керченском проливе во время акции Керченский десант Дорога мужества затонул бронетранспортёр. Инцидент произошёл во время его форсирования»

БРДМ-2 затонул в оккупированном Россией Крыму во время проведения "патриотической акции", которая была посвящена Керченско-Эльтигенской операции 1943 года.24 июля в Керченском проливе участники акции "Дорога мужества. Керченский десант", посвященной Керченско-Эльтингенской операции, утопили одну из трех участвовавших в акции бронемашин. Об этом сообщил "Интерфакс".

Во время пересечения пролива БРДМ-2 затонул, экипаж машины эвакуировали, пострадавших нет, сообщает информагентство.

По словам Андрея Коннова, пресс-секретаря Военно-технического общества, которое проводило акцию, причиной ЧП стал сильный боковой ветер и выход машины на отрезок с перепадами глубины.

"Интерфакс" отмечает, что попытка спасти БРДМ оказалась неудачной. Вода в бронированную машину поступала слишком быстро.

Акция "Дорога мужества. Керченский десант" проводится в Крыму с 2017 года, в рамках мероприятия бронемашины преодолевают 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом через Керченский пролив.

Керченско...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Керченском проливе утонул российский бронетранспортер, видео»
Фото В Керченском проливе затонула бронемашина
Фото Россияне утопили в Керченском проливе бронемашину
Фото В Крыму затонула бронемашина
Фото В Керченском проливе утонула бронемашина РФ
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.07.20, 15:59 В аннексированном Крыму затонул один из трех бронеавтомобилей БРДМ-2 при форсировании Керченского пролива в рамках акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Об этом сказал представитель…
Апостроф Апостроф  ·  25.07.20, 18:10 В Керченском проливе во время акции "Керченский десант "Дорога мужества" затонул бронетранспортёр. Инцидент произошёл во время его форсирования.
Голос.UA Голос.UA  ·  25.07.20, 19:49 В аннексированном Крыму затонул один из трех бронеавтомобилей БРДМ-2 при форсировании Керченского пролива в рамках акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Об этом сказал представитель…
Газета День Газета День  ·  25.07.20, 22:06 В Керченском проливе в субботу, 25 июля, утонул российский бронеавтомобиль. Инцидент произошел во время "патриотической акции", посвященной Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года, сообщил представитель…
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