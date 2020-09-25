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В КГГА рассказали, готов ли Киев в отопительному сезону

В КГГА рассказали, готов ли Киев в отопительному сезону (3 новости)

«В то время, как украинцы каждый месяц будут платить за отопление по разным тарифам, Киевская городская государственная администрация (КГГА) констатирует…»

В столице Украины 93% домов, обслуживаемые коммунальными предприятиями, готовы к отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

"К отопительному сезону готовы 93% домов, которые обслуживают коммунальные предприятия, и только 40% ЖСК, ОСМД, ведомственных и других категорий домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 8111 жилых домов, находящихся в обслуживании коммунальных предприятий, акты готовности получили 7570 (93%) зданий. "В Святошинском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах к отопительному сезону готовы все дома", - подчеркнули в "Киевтеплоэнерго".

Коммунальщики также отметили, что среди обследованных 2922 из 3007 жилых зданий ЖСК, ОСМД, ведомственных жилых домов, ведомственных общежитий и инвестиционных домов зафиксировано низкое состояние готовности к пуску тепла.

https://www.facebook.com/kyivteploenergo/posts/612762169397713

В Украине приближается отопительный сезон. А вместе с ним увеличатся и суммы в платежках за коммунальные услуги. При этом, как говорят эксперты, отопление и горячая вода в этом году, вероятно, будут стоить дешевле, а вот тарифы на свет и холодную воду вырастут существенно. Vesti.ua разобрались, как изменятся платежки осенью.

К слову, перед началом отопительного сезона 2020 Украине удалось накопить 3 миллиона тонн угля и 26 миллиардов кубических метров природного газа, что значительно превышает прошлогодние запасы.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.09.20, 07:00 В то время, как украинцы каждый месяц будут платить за отопление по разным тарифам, Киевская городская государственная администрация (КГГА) констатирует низкий уровень подготовки к отопительному сезону…
Страна.ua Страна.ua  ·  25.09.20, 09:12 ...
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