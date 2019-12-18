В КГГА рассказали, как будет работать транспорт на Новый год (7 новостей) «В отличие от метро и обычного наземного транспорта, фуникулер будет работать в круглосуточном режиме»

В новогоднюю ночь работу столичного общественного транспорта продлят на три часа. Об этом сообщила пресс-служба Киевпасстранса.

Сообщается, что работу трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продлят на три часа, а фуникулер будет работать до утра. "В новогоднюю ночь наш фуникулер будет работать круглосуточно, а работу трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продлили на три часа", - говорится в сообщении.

Как писали ранее "Вести.ua", в этом году новогодние праздники пройдут на Софийской площади и на территории заповедника "София Киевская". Стартом станет одновременное массовое включение новогодней иллюминации по всему городу, в том числе и в витринах, 19 декабря, в 18:00. Также мы информировали о том, как уберечь жилье от квартирных воров в Новый год.

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Обновлено в 14:25 В отличие от метро и обычного наземного транспорта, фуникулер будет работать в круглосуточном режиме

Обновлено в 14:40 В новогоднюю ночь работу "Киевского метрополитена" и наземного общественного транспорта продлят на 3 часа.