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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 14:40
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В КГГА рассказали, как будет работать транспорт на Новый год

В КГГА рассказали, как будет работать транспорт на Новый год (7 новостей)

«В отличие от метро и обычного наземного транспорта, фуникулер будет работать в круглосуточном режиме»

В новогоднюю ночь работу столичного общественного транспорта продлят на три часа. Об этом сообщила пресс-служба Киевпасстранса.

Сообщается, что работу трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продлят на три часа, а фуникулер будет работать до утра. "В новогоднюю ночь наш фуникулер будет работать круглосуточно, а работу трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продлили на три часа", - говорится в сообщении.

Как писали ранее "Вести.ua", в этом году новогодние праздники пройдут на Софийской площади и на территории заповедника "София Киевская". Стартом станет одновременное массовое включение новогодней иллюминации по всему городу, в том числе и в витринах, 19 декабря, в 18:00. Также мы информировали о том, как уберечь жилье от квартирных воров в Новый год.

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Обновлено в 14:25 В отличие от метро и обычного наземного транспорта, фуникулер будет работать в круглосуточном режиме

Обновлено в 14:40 В новогоднюю ночь работу "Киевского метрополитена" и наземного общественного транспорта продлят на 3 часа.

ФОТО К НОВОСТИ: «В КГГА рассказали, как будет работать транспорт на Новый год»
Фото В "Киевпастранс" рассказали, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь
Фото Новогодняя ночь в Киеве: общественный транспорт будет работать дольше
Фото Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.12.19, 11:53 Столица по полной готовится к празднованию Года Белой Крысы. Так, уже завтра, 19 декабря, в Киеве зажгут главную елку страны. А в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта на три часа. Об…
Фокус Фокус  ·  18.12.19, 12:01 На Новый год в Киеве общественный наземный транспорт и метрополитен будет работать на 3 часа дольше. Об этом сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова, передает УНИАН. Таким образом, транспорт…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.12.19, 12:16 Работу столичного общественного транспорта в новогоднюю ночь собираются продлить до 3 часов ночи. Фуникулер будет работать круглосуточно.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.12.19, 14:04 В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, работу метрополитена и наземного общественного транспорта продлят на три часа. Об этом сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.Также организуют…
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Главком Главком  ·  18.12.19, 14:25 В отличие от метро и обычного наземного транспорта, фуникулер будет работать в круглосуточном режиме
Телеграф Телеграф  ·  18.12.19, 14:40 В новогоднюю ночь работу "Киевского метрополитена" и наземного общественного транспорта продлят на 3 часа.
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