В Киев прибыли еще три рейса с украинцами - из Парижа, Берлина и Загреба (5 новостей) «За прошедшие сутки, 15 мая, в Киев прибыли еще три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба»

В Украину из-за границы прибыли три авиарейса с эвакуированными гражданами – из Парижа, Берлина и Загреба вернулись 265 человек.

Как сообщили в Государственной погранслужбе, на Отдельном контрольно-пропускном пункте аэропорта оформили прибывших, и каждому проверили температуру.

Людей с повышенной температурой тела обнаружено не было, также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

"Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение «Дій вдома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение «Дій вдома» пограничники проверили во время паспортного контроля", - резюмировали стражи границы.

Обновлено в 11:31 Как сообщили в Государственной погранслужбе, на Отдельном контрольно-пропускном пункте аэропорта оформили прибывших, и каждому проверили температуру.

Обновлено в 12:51 Все остальные без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дий вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дий вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.