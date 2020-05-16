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Сегодня Сегодня · · Обновлено в 12:51
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В Киев прибыли еще три рейса с украинцами - из Парижа, Берлина и Загреба

В Киев прибыли еще три рейса с украинцами - из Парижа, Берлина и Загреба (5 новостей)

«За прошедшие сутки, 15 мая, в Киев прибыли еще три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба»

В Украину из-за границы прибыли три авиарейса с эвакуированными гражданами – из Парижа, Берлина и Загреба вернулись 265 человек.

Как сообщили в Государственной погранслужбе, на Отдельном контрольно-пропускном пункте аэропорта оформили прибывших, и каждому проверили температуру.

Людей с повышенной температурой тела обнаружено не было, также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

"Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение «Дій вдома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение «Дій вдома» пограничники проверили во время паспортного контроля", - резюмировали стражи границы.

Обновлено в 11:31 Как сообщили в Государственной погранслужбе, на Отдельном контрольно-пропускном пункте аэропорта оформили прибывших, и каждому проверили температуру.

Обновлено в 12:51 Все остальные без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дий вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дий вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киев прибыли еще три рейса с украинцами - из Парижа, Берлина и Загреба»
Фото В Киев прибыли еще три эвакуационных рейса – из Парижа, Берлина и Загреба
Фото В Киев эвакуировали украинцев из Парижа, Берлина и Загреба
Фото В Киев прибыли эвакуационные рейсы из Парижа, Берлина и Загреба, - ГПСУ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.05.20, 10:25 Еще три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба прибыли в Киев за прошедшие сутки, сообщает Госпогранслужба страны утром в субботу.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.05.20, 10:49 За прошедшие сутки, 15 мая, в Киев прибыли еще три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба.
Страна.ua Страна.ua  ·  16.05.20, 10:57 ...
Канал 112 Канал 112  ·  16.05.20, 12:51 В Киев прибыло еще три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" оформили 265 человек. Об этом…
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