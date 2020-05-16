В Киев прибыли еще три рейса с украинцами - из Парижа, Берлина и Загреба

В Украину из-за границы прибыли три авиарейса с эвакуированными гражданами – из Парижа, Берлина и Загреба вернулись 265 человек.
Как сообщили в Государственной погранслужбе, на Отдельном контрольно-пропускном пункте аэропорта оформили прибывших, и каждому проверили температуру.
Людей с повышенной температурой тела обнаружено не было, также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.
"Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение «Дій вдома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение «Дій вдома» пограничники проверили во время паспортного контроля", - резюмировали стражи границы.
Обновлено в 11:31 Как сообщили в Государственной погранслужбе, на Отдельном контрольно-пропускном пункте аэропорта оформили прибывших, и каждому проверили температуру.
Обновлено в 12:51 Все остальные без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дий вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дий вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.