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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:00
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В Киеве 4-летняя девочка получила химический ожог легких из-за игрушки "слайм"

В Киеве 4-летняя девочка получила химический ожог легких из-за игрушки "слайм" (5 новостей)

«Девочка получила тяжелый химический ожог»

В Киеве 4-летняя Яся получила химический и токсический ожог легких из-за слайма – одной из самых популярных ныне игрушек. Ребенок вдохнул кусочек слизи и на 2 недели попал в реанимацию.

Маленькая киевлянка сначала начала кашлять, а когда ложилась, то кашель только усиливался, говорится в сюжете ТСН. Мама отвезла ребенка на консультацию в "Охматдет". Там женщине сообщили, что в бронхах девочки нашли похожее на клей вещество. В семье предполагают, что причина – слайм. Это желеобразная субстанция с приятным запахом и привлекательным цветом. Скорее всего, Яся сунула в нос кусочек слизи и вдохнула его.

Обнаружили большое количество инородных тел в бронхах обоих легких. В итоге оказалось, что это слайм, – рассказала хирург "Охматдета" Ванда Милинецкая.

Бронхи девочки трижды чистили под общим наркозом. Части химической слизи отшкрябывали от бронхов. Яся 2 недели провела в реанимации. Девочку вводили в медикаментозный сон, а за нее дышали искусственные легкие. Сейчас ребенок только начинает восстанавливаться.

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Что такое слайм? Одна из самых популярных детских игрушек. Ими играют в школах, садиках, детских площадках. Один из ингредиентов слайма – тетраборат натрия, или борная кислота. Это вещество можно свободно купить в аптеке и оно совсем не подходит для детских игр.

"Борная кислота или тетраборат по четырехбалльной шкале имеет токсичность "двойку" – это означает, что она из-за длительного контакта с кожей может вызвать аллергические реакции. Если ее попробовать на вкус, может вызвать и головокружение", – пояснил учитель химии Алексей Головань.

Для пострадавшей девочки контакт с игрушкой может иметь последствия на всю жизнь. Поскольку врачи впервые сталкиваются с химическим ожогом легких из-за слайма, то дать дальнейшие прогнозы здоровью Яси они просто не могут.

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Обновлено в 09:52 Маленькая киевлянка сначала начала кашлять, а когда ложилась, то кашель только усиливался, говорится в сюжете ТСН. Мама отвезла ребенка на консультацию в "Охматдет". Там женщине сообщили, что в бронхах девочки нашли похожее на клей вещество. В семье предполагают, что причина…

Обновлено в 10:00 В Киеве четырехлетняя девочка получила химические и токсические ожоги легких из-за одной из самых популярных в наши дни игрушек, так называемого "слайма". Ребенок попал в реанимацию, об этом говорится в сюжете ТСН. Ребенок, вероятно вдохнул кусочек слайма. Это очень распространенная и любимая детьми игрушка - субстанция, которую можно мять и растягивать. Есть несколько разновидностей игрушки, зависимо от тянучести и липкости. "Слайм" также называют "лизуном", "антистрессом" или "жвачкой для рук". Кроме готовой игрушки в пластиковой емкости можно приобрести наборы для изготовления слаймов своими руками. Кроме того, блогеры рассказывают детям, как изготовить слайм дома. Подобные рецепты пользуются большой популярностью. Врачи "Охматдета" настоятельно рекомедуют родителям присматривать за чадами во время игры с лизунами. Ведь медики киевской больницы уже не впервые сталкиваются с травматизмом из-за игрушки. Мама девочки рассказывает, что вечером она начала кашлять, а когда лягла спать покашливание усилилось. Мама отвезла ребенка в "Охматдет", где ее ошарашили: у малышки в бронхах нашли кусок вещества, похожий на клей. Потом родители вспомнили, что ребенку недавно купили слайм, с которым она с удовольствием играла. Ребенок, скорее всего засунул кусочек слизи в нос, а потом вдохнул. Чтобы извлечь вещество из тела девочки, пришлось применять общий наркоз. Медики говорят, что девочка получила ожоги из-за растворителя и клея, из которыз и делают слаймы. Ребенок две недели провел в реанимации, был подключен к ИВЛ, и введен в медикаментозный сон. Девочка только начала возобновляться и идти на поправку. Тем не менее, влияние токсинов на организм ребенка в будущем предсказать очень сложно. Одним из ингредиентов слайма является тетраборат натрия, или борная кислота. Вещество можно свободно купить в аптеке. Химики говорят, что она совсем не подходит для детских игрушек, ведь по четырехбальной шкале имеет токсичность с цифрой "два".

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве 4-летняя девочка получила химический ожог легких из-за игрушки "слайм"»
Фото В Киеве 4-летняя девочка получила химический ожог легких из-за игрушки "слайм"
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Фото В Киеве четырехлетняя девочка получила токсические ожоги легких из-за популярной игрушки
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Униан Униан  ·  21.12.19, 05:44 Слайм - желеобразная субстанция с приятным запахом и привлекательным цветом.
Обозреватель Обозреватель  ·  21.12.19, 06:40 Девочка получила тяжелый химический ожог
ТСН ТСН  ·  21.12.19, 08:56 4-летняя девочка получила химический и токсический ожог легких, играя со слаймом. Скорее всего она вдохнула кусочек слизи. Слайм - это субстанция, которая похожа на желе. Дети ее мнут, вытягивают, надувают…
Голос.UA Голос.UA  ·  21.12.19, 10:00 В Киеве четырехлетняя девочка получила химические и токсические ожоги легких из-за одной из самых популярных в наши дни игрушек, так называемого "слайма". Ребенок попал в реанимацию, об этом говорится…
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