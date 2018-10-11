В Киеве авто на еврономерах устроили транспортный "коллапс": что из этого вышло

11 октября в 9:20 началась акция протеста против повышения цен на топливо. Активисты из «Авто Евро Силы» остановили свои машины у обочины в центре Кривого Рога. Организаторы планируют, что протест «Бойкот цены на топливо» продлится до 10:00. С раннего утра участники местной ячейки «Авто Евро Силы» собирались на улице Волгоградской. В данный момент машины выстроились в колону вдоль дороги на пути до 95-го квартала. Водители сигналят. На Волгоградской образовалась пробка. Общественный порядок обеспечивают экипажи патрульной полиции. Оказалось, что перекрытие дороги заранее не согласовали с правоохранителями, но стражи порядка пошли навстречу активистам. Ожидается, что акция протеста продлится до 10:00. Помимо Кривого Рога происходит в крупных городах по всей стране.

Обновлено в 10:40 На проспекте Соборном возле здания облгосадминистрации собрались сотни автомобилистов. Они устроили акцию против высоких цен на бензин. Сейчас под стенами ОГА находятся я не менее двух сотен автомобилей. Организаторами акции "Бойкот ценам на топливо" выступили участники движения "АвтоЕвроСила". Приехавшие на акцию водители требуют у чиновников отменить недавнее повышение цен на бензин, а также аргументировать решение о повышении цен. Фото: Первый запорожский СМОТРИ ЕЩЕ: Поставят регулировщиков и дежурные эвакуаторы: в горсовете пообещали улучшить ситуацию с пробками на плотине В новом сквере напротив театра Магара собираются установить памятник: объявлено голосование Быть в курсе самых коротких срочных новостей вы можете, подписавшись на наш канал Vgorode в Telegram и группу в Facebook