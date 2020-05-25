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В Киеве автомеханик угнал на СТО автомобиль, напился и попал в ДТП

В Киеве автомеханик угнал на СТО автомобиль, напился и попал в ДТП (3 новости)

«Ему грозит крупный штраф или ограничение или лишение свободы»

Полиция Киевской области объявила подозрение автомеханику, который в пьяном состоянии угнал автомобиль и попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook. "40-летний работник одного из СТО в с. Петропавловская Борщаговка, получив автомобиль с ключами для ремонтных работ, решил воспользоваться им в своих целях", – говорится в сообщении. Мужчина, будучи в пьяном состоянии, поехал на чужой машине по своим делам. По дороге он стал причиной аварии. Во время оформления ДТП, полицейские установили, что автомеханик незаконно завладел автомобилем. Сейчас машина находится на штрафплощадке. За вождение в пьяном состоянии на водителя составили админпротокол по ст. 130 КУоАП, а также по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, автомобильных дорог, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему также объявили о подозрении по ст. 289 Уголовного кодекса (незаконн...

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ТСН ТСН  ·  25.05.20, 18:20 Ему грозит крупный штраф или ограничение или лишение свободы.
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