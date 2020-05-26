В Киеве автомобиль на скорости врезался в остановку (фото)

В Киеве на улице Елены Телиги автомобиль на скорости влетел на остановку общественного транспорта. Об этом сообщил Киев Оперативный в Facebook.
Так, в остановку влетел на скорости автомобиль Hyundai. в это время на остановке возле АЗС находилось три человека. В результате наезда, одного из мужчин срочно госпитализировали.
Водитель Hyundai утверждает, что его подрезали, поэтому он вынужденно столкнулся с другим автомобилем Hyundai, а потом влетел остановку. Детали происшествия устанавливают правоохранители.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве авто на скорости врезалось в остановку
Ранее сообщалось, что в Киеве Skoda Octavia насмерть сбила пешехода. Также Корреспондент писал, что в Харькове "скорая" попала в ДТП, трое погибших.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet...