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В Киеве автомобиль на скорости врезался в остановку (фото)

В Киеве автомобиль на скорости врезался в остановку (фото) (6 новостей)

«Одного из пешеходов госпитализировали в больницу»

В Киеве на улице Елены Телиги автомобиль на скорости влетел на остановку общественного транспорта. Об этом сообщил Киев Оперативный в Facebook.

Так, в остановку влетел на скорости автомобиль Hyundai. в это время на остановке возле АЗС находилось три человека. В результате наезда, одного из мужчин срочно госпитализировали.

Водитель Hyundai утверждает, что его подрезали, поэтому он вынужденно столкнулся с другим автомобилем Hyundai, а потом влетел остановку. Детали происшествия устанавливают правоохранители.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве авто на скорости врезалось в остановку

Ранее сообщалось, что в Киеве Skoda Octavia насмерть сбила пешехода. Также Корреспондент писал, что в Харькове "скорая" попала в ДТП, трое погибших.

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ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве автомобиль на скорости врезался в остановку (фото)»
Фото В Киеве авто на скорости врезалось в остановку
Фото В Киеве автомобиль врезался в остановку, на которой стояли люди
Фото В Киеве Hyundai на огромной скорости влетел в остановку, есть пострадавшие
Фото В столице авто въехало в остановку
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Facenews Facenews  ·  26.05.20, 17:00 В Киеве на улице Елены Телиги автомобиль Hyundai на скорости влетел в остановку общественного транспорта,передает FaceNews.ua.Как сообщил Киев Оперативный в Facebook, в это время на остановке возле АЗС…
Униан Униан  ·  26.05.20, 18:23 Одного из пешеходов госпитализировали в больницу.
MIGnews MIGnews  ·  26.05.20, 18:35 Мужчина утверждает, что его подрезали и он влетел в остановку. Одного из пострадавших госпитализировали в больницу.
Голос.UA Голос.UA  ·  26.05.20, 18:36 В Киеве на улице Елены Телиги автомобиль на скорости влетел на остановку общественного транспорта. Об этом сообщил Киев Оперативный в Facebook. Так, в остановку влетел на скорости автомобиль Hyundai.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.05.20, 18:51 На проспекте Елены Телиги в Киеве легковушка врезалась в остановку общественного транспорта. Свидетели говорят, что на остановке в то время стояли три человека, передает ТСН. Водитель автомобиля спускался…
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