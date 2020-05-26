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В Киеве автомобиль на скорости врезался в остановку (фото) (6 новостей) «Одного из пешеходов госпитализировали в больницу»

В Киеве на улице Елены Телиги автомобиль на скорости влетел на остановку общественного транспорта. Об этом сообщил Киев Оперативный в Facebook.

Так, в остановку влетел на скорости автомобиль Hyundai. в это время на остановке возле АЗС находилось три человека. В результате наезда, одного из мужчин срочно госпитализировали.

Водитель Hyundai утверждает, что его подрезали, поэтому он вынужденно столкнулся с другим автомобилем Hyundai, а потом влетел остановку. Детали происшествия устанавливают правоохранители.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве авто на скорости врезалось в остановку

Ранее сообщалось, что в Киеве Skoda Octavia насмерть сбила пешехода. Также Корреспондент писал, что в Харькове "скорая" попала в ДТП , трое погибших.

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