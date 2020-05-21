В Киеве будут судить сотрудницу банка, укравшую миллион гривен со счетов вкладчиков

В Киеве будут судить начальницу отделения банка, обманом заполучившую миллион гривен со счетов вкладчиков. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. общая сумма похищенного может в итоге оказаться больше на порядок. Сейчас следствие выясняет судьбу еще девяти миллионов гривен, к которым имела доступ начальница отделения. По данным следствия, от действий аферистки пострадали 19 человек, доверивших свои деньги банку. Схема по хищению средств была крайне незамысловатой. Сообщники из числа сотрудников банка по чужому логину и паролю входили в автоматизированную систему и проводили фиктивное снятие денег с карточных счетов. Выведенные средства поступали начальнице отделения, и та распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Предприимчивая банкир сейчас под следствием по статье о присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191 УК Украины). Что касается других участников сговора, то следователи пока не решили, по какой статье квалифицировать преступны...

Обновлено в 22:21 В то время, как Киевская прокуратура сообщила о подозрении начальнику центрального отделения государственного банка в Киеве в завладении средствами 19 клиентов в сумме более 1 миллиона гривень, в Днипре на лаве подсудимых оказалась сотрудница банка, которая присвоила деньги вкладчиков на…

Обновлено в 23:46 Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі і конфіскація майна