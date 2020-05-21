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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 23:46
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В Киеве будут судить сотрудницу банка, укравшую миллион гривен со счетов вкладчиков

В Киеве будут судить сотрудницу банка, укравшую миллион гривен со счетов вкладчиков (8 новостей)

«Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі і конфіскація майна»

В Киеве будут судить начальницу отделения банка, обманом заполучившую миллион гривен со счетов вкладчиков. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. общая сумма похищенного может в итоге оказаться больше на порядок. Сейчас следствие выясняет судьбу еще девяти миллионов гривен, к которым имела доступ начальница отделения. По данным следствия, от действий аферистки пострадали 19 человек, доверивших свои деньги банку. Схема по хищению средств была крайне незамысловатой. Сообщники из числа сотрудников банка по чужому логину и паролю входили в автоматизированную систему и проводили фиктивное снятие денег с карточных счетов. Выведенные средства поступали начальнице отделения, и та распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Предприимчивая банкир сейчас под следствием по статье о присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191 УК Украины). Что касается других участников сговора, то следователи пока не решили, по какой статье квалифицировать преступны...

Обновлено в 22:21 В то время, как Киевская прокуратура сообщила о подозрении начальнику центрального отделения государственного банка в Киеве в завладении средствами 19 клиентов в сумме более 1 миллиона гривень, в Днипре на лаве подсудимых оказалась сотрудница банка, которая присвоила деньги вкладчиков на…

Обновлено в 23:46 Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі і конфіскація майна

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве будут судить сотрудницу банка, укравшую миллион гривен со счетов вкладчиков»
Фото В Киеве будут судить сотрудницу банка, укравшую миллион гривен со счетов вкладчиков
Фото В Днепре будут судить работницу банка, которая присвоила деньги вкладчиков
Фото В Днепре менеджер банка присвоила более 19 млн грн вкладчиков
Фото В Днипре работница банка "прикарманила" более 19 млн гривен вкладчиков
Фото У Дніпрі працівниця банку привласнила понад 19 млн грн вкладників
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.05.20, 19:35 Сейчас продолжается судебное разбирательство уголовного производства
УНН УНН  ·  21.05.20, 20:47 В Днепре будут судить сотрудницу банка, которая присвоила деньги вкладчиков на сумму более 19 млн гривен и распорядилась указанными средствами по своему усмотрению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на…
РБК Украина РБК Украина  ·  21.05.20, 21:40 В Днепре будут судить работницу банка, которая присвоила деньги вкладчиков на сумму более 19 млн гривен. Женщина распорядилась указанными денежными средствами по собственному усмотрению.Об этом сообщает…
Канал 112 Канал 112  ·  21.05.20, 21:40 В Днепре на лаве подсудимых оказалась сотрудница банка, которая присвоила деньги вкладчиков на сумму более 19 млн гривен и распорядилась указанными средствами по своему усмотрению. Об этом сообщили в…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Сегодня Сегодня  ·  21.05.20, 22:15 В Днепре на скамье подсудимых оказалась сотрудница банка за присвоение средств вкладчиков в сумме более 19 млн гривен.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.Женщина на основании…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  21.05.20, 22:21 В то время, как Киевская прокуратура сообщила о подозрении начальнику центрального отделения государственного банка в Киеве в завладении средствами 19 клиентов в сумме более 1 миллиона гривень, в Днипре…
Главком Главком  ·  21.05.20, 23:46 Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі і конфіскація майна
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