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В Киеве двое мужчин с ломом и отверткой пытались ограбить банкомат

В Киеве двое мужчин с ломом и отверткой пытались ограбить банкомат (4 новости)

«Полицейские Петропавловки задержали двух несовершеннолетних воров, которые пытались похитить из банкомата деньги»

В Шевченковском районе столицы двое мужчин пытались похитить деньги, взломав защитную крышку с помощью лома и отвертки, передает FaceNews.ua."Около 3 часов ночи в Шевченковский управления полиции позвонил мужчина с сообщением о том, что на остановке общественного транспорта неизвестные пытаются взломать мобильный терминал.

Первыми на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые и задержали двух молодых людей", - говорится в сообщении полиции города Киева.Следственно-оперативная группа управления полиции провела осмотр места происшествия и зафиксировала поврежденный терминал. Также правоохранители выяснили, что правонарушители подошли к платежному терминалу и с помощью отвертки и лома сломали его, но похитить деньги им не удалось.Правоохранители задержали воров в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались жители столицы, 1990 и 1998 рождения, один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
5632.com.ua 5632.com.ua  ·  14.01.20, 08:12 Полицейские Петропавловки задержали двух несовершеннолетних воров, которые пытались похитить из банкомата деньги
УНН УНН  ·  14.01.20, 10:56 "Около 3 часов ночи в Шевченковский управления полиции позвонил мужчина с сообщением о том, что на остановке общественного транспорта неизвестные пытаются взломать мобильный терминал. Первыми на место…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.01.20, 11:57 В Киеве в Шевченковском районе двое мужчин хотели взломать банкомат при помощи лома и отвертки. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы во вторник, 14 января. "Около 3 часов ночи в Шевченковский…
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