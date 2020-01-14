В Киеве двое мужчин с ломом и отверткой пытались ограбить банкомат (4 новости) «Полицейские Петропавловки задержали двух несовершеннолетних воров, которые пытались похитить из банкомата деньги»

В Шевченковском районе столицы двое мужчин пытались похитить деньги, взломав защитную крышку с помощью лома и отвертки, передает FaceNews.ua."Около 3 часов ночи в Шевченковский управления полиции позвонил мужчина с сообщением о том, что на остановке общественного транспорта неизвестные пытаются взломать мобильный терминал.

Первыми на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые и задержали двух молодых людей", - говорится в сообщении полиции города Киева.Следственно-оперативная группа управления полиции провела осмотр места происшествия и зафиксировала поврежденный терминал. Также правоохранители выяснили, что правонарушители подошли к платежному терминалу и с помощью отвертки и лома сломали его, но похитить деньги им не удалось.Правоохранители задержали воров в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались жители столицы, 1990 и 1998 рождения, один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.