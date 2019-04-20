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В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании (4 новости) «Полицейские задержали 29-летнего нетрезвого псевдоминера, который сообщил о взрывчатке»

В Киеве эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе столицы.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи.

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Из здания эвакуировали пассажиров и сотрудников. Правоохранители проводят осмотр здания и прилегающей к ней территории.