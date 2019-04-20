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В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании

В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании (4 новости)

«Полицейские задержали 29-летнего нетрезвого псевдоминера, который сообщил о взрывчатке»

В Киеве эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе столицы.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи.

В Одессе
В Одессе "заминировали" автостанцию и железнодорожный вокзал

Из здания эвакуировали пассажиров и сотрудников. Правоохранители проводят осмотр здания и прилегающей к ней территории.

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УНН УНН  ·  20.04.19, 16:33 В Киеве эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о заминировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.Отмечается, что в полицию позвонил неизвестный…
Канал 112 Канал 112  ·  20.04.19, 16:33 В Киеве сообщили о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Нацполция Киева.  В полицию позвонил неизвестный и сообщил о минировании вокзала. На место выехали правоохранители. …
Униан Униан  ·  20.04.19, 17:49 Полицейские задержали 29-летнего нетрезвого псевдоминера, который сообщил о взрывчатке.
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