В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании

В Киеве эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе столицы.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи.
Из здания эвакуировали пассажиров и сотрудников. Правоохранители проводят осмотр здания и прилегающей к ней территории.