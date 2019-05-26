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В Киеве горел парк

В Киеве горел парк (4 новости)

«Огнем повреждено 450 квадратных метров деревянных трибун волейбольной площадки»

26 мая в около 04:00 утра на территории парка "Муромец", что в Деснянском районе столицы, случился пожар, сообщает ГСЧС.  Возгорание случилось на деревянных трибунах волейбольной площадки, которая занимает 450 квадратных метров. Пламя распространилось на металлический вагончик для хранения спортивного инвентаря. Спасатели потушили пожар к 05:00 утра, однако за это время трибуны успели сгореть дотла. В результате инцидента никто не пострадал. Причина возникновения пожара выясняется. СМОТРИТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ КИЕВА: Запах шаурмы и застройки-"недоразумения": президент Зеленский рассказал, с чем у него ассоциируется Киев На Подоле пройдут масштабные ярмарки украинского хенд-мейда

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.19, 13:43 Деревянные трибуны волейбольного площадки сгорели рано утром в воскресенье в Киеве на территории парка Муромец в Деснянском районе города, сообщает Главное управления Государственной службы по чрезвычайным…
УНН УНН  ·  26.05.19, 14:53 Сегодня утром в Киеве произошел пожар на территории парка Муромец, что в Деснянском районе столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины."26 мая в 4:16 в оперативно-координационный…
Униан Униан  ·  26.05.19, 17:47 Огнем повреждено 450 квадратных метров деревянных трибун волейбольной площадки.
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