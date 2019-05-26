В Киеве горел парк

26 мая в около 04:00 утра на территории парка "Муромец", что в Деснянском районе столицы, случился пожар, сообщает ГСЧС. Возгорание случилось на деревянных трибунах волейбольной площадки, которая занимает 450 квадратных метров. Пламя распространилось на металлический вагончик для хранения спортивного инвентаря. Спасатели потушили пожар к 05:00 утра, однако за это время трибуны успели сгореть дотла. В результате инцидента никто не пострадал. Причина возникновения пожара выясняется. СМОТРИТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ КИЕВА: Запах шаурмы и застройки-"недоразумения": президент Зеленский рассказал, с чем у него ассоциируется Киев На Подоле пройдут масштабные ярмарки украинского хенд-мейда