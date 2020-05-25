В Киеве и Харькове открылось метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (4 новости) «В метро будут пускать только в маске»

Сегодня, 25 мая, в связи с ослаблением коронавирусного карантина в Киеве и Харькове открывается метро, которое не работало с середины марта. Об этом сообщают пресс-службы городских метрополитенов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В КП "Киевский метрополитен" отмечают, что пропускать людей будут лишь при наличии защитных масок или респираторов. Людям, у которых есть визуальные признаки острого респираторного заболевания будут мерить температуру: если она выше 37,2 – на станцию не пропустят.

Также отмечается, что продажа жетонов остановлена, оплатить поездку можно с помощью электронного билета. При этом в течение месяца можно использовать жетоны, которые были куплены ранее.

В КП Киевский метрополитен не исключают, что в случае массового скопления людей могут полностью или частично ограничивать станции на вход и выход.