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В Киеве и Харькове открылось метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве и Харькове открылось метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (4 новости)

«В метро будут пускать только в маске»

Сегодня, 25 мая, в связи с ослаблением коронавирусного карантина в Киеве и Харькове открывается метро, которое не работало с середины марта. Об этом сообщают пресс-службы городских метрополитенов.

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В КП "Киевский метрополитен" отмечают, что пропускать людей будут лишь при наличии защитных масок или респираторов. Людям, у которых есть визуальные признаки острого респираторного заболевания будут мерить температуру: если она выше 37,2 – на станцию не пропустят.

Также отмечается, что продажа жетонов остановлена, оплатить поездку можно с помощью электронного билета. При этом в течение месяца можно использовать жетоны, которые были куплены ранее.

В КП Киевский метрополитен не исключают, что в случае массового скопления людей могут полностью или частично ограничивать станции на вход и выход.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  25.05.20, 07:42 В метро будут пускать только в маске.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 08:19 Сегодня, 25 мая, в связи с ослаблением коронавирусного карантина в Киеве и Харькове открылось метро, которое не работало с середины марта.
ТСН ТСН  ·  25.05.20, 08:58 Региональная комиссия ТЭБ и ЧС проведет заседание 25 мая.
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