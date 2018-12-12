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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 18:35
· Пресс-служба · Ухудшение погодных условий · Снегопад
В Киеве из-за снегопада общественный транспорт ходит не по графику

В Киеве из-за снегопада общественный транспорт ходит не по графику (6 новостей)

«В четверг в украискной столице ночью и днем также ожидается снег, на дорогах гололедица»

В Киеве из-за снегопада наземный общественный транспорт курсирует без соблюдения графика движения. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпасстранс.

С 14:00 в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщили на предприятии.

Там также напомнили, что, по прогнозу Укргидрометцентра, снегопад продлится ночью и днем 13 декабря.

Сегодня, 12 декабря, в связи с проведением футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА между командами "Шахтер" (Украина) и "Лион" (Франция) на стадионе НСК "Олимпийский" столичный метрополитен будет работать на час дольше.

ТКГ призывает к перемирию на Донбассе с 00:01 5 марта – пресс-служба Сайдика
ТКГ призывает к перемирию на Донбассе с 00:01 5 марта – пресс-служба Сайдика

Обновлено в 18:04 12 декабря в Киеве автобусы, троллейбусы и трамваи ездят без соблюдения расписания движения. Такие меры введены из-за ухудшения погодных условий. Об этом со ссылкой на «Киевпасстранс» сообщает Информатор. В столице по всему общественному наземному транспорту ввели оперативное положение в связи со сложными погодными…

Обновлено в 18:35 В четверг в украискной столице ночью и днем также ожидается снег, на дорогах гололедица.

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Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  12.12.18, 17:25 Вечером 12 декабря из-за сильного снегопада наземный общественный транспорт ходит без соблюдения графика. Об этом сообщает "Киевпасстранс", передает пресс-служба КГГА.  В сообщении говорится, что с 14:00…
РБК Украина РБК Украина  ·  12.12.18, 17:39 В Киеве сегодня, 12 декабря 2018 года, из-за снегопада общественный транспорт ходит не по графику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной…
Голос.UA Голос.UA  ·  12.12.18, 18:04 12 декабря в Киеве автобусы, троллейбусы и трамваи ездят без соблюдения расписания движения. Такие меры введены из-за ухудшения погодных условий. Об этом со ссылкой на «Киевпасстранс» сообщает Информатор.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  12.12.18, 18:35 В четверг в украискной столице ночью и днем также ожидается снег, на дорогах гололедица.
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