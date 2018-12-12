В Киеве из-за снегопада общественный транспорт ходит не по графику (6 новостей) «В четверг в украискной столице ночью и днем также ожидается снег, на дорогах гололедица»

В Киеве из-за снегопада наземный общественный транспорт курсирует без соблюдения графика движения. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпасстранс.

С 14:00 в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщили на предприятии.

Там также напомнили, что, по прогнозу Укргидрометцентра, снегопад продлится ночью и днем 13 декабря.

Сегодня, 12 декабря, в связи с проведением футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА между командами "Шахтер" (Украина) и "Лион" (Франция) на стадионе НСК "Олимпийский" столичный метрополитен будет работать на час дольше.

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Обновлено в 18:04 12 декабря в Киеве автобусы, троллейбусы и трамваи ездят без соблюдения расписания движения. Такие меры введены из-за ухудшения погодных условий. Об этом со ссылкой на «Киевпасстранс» сообщает Информатор. В столице по всему общественному наземному транспорту ввели оперативное положение в связи со сложными погодными…

Обновлено в 18:35 В четверг в украискной столице ночью и днем также ожидается снег, на дорогах гололедица.