В Киеве карантин отменили в трех монастырях

В Киеве для прихожан снова открыли Киево-Печерскую лавру, Ионинский и Свято-Покровский мужские монастыри. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции. "За весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей. Благодаря своевременно проведенным противоэпидемическим мероприятиям и соблюдению строгого карантина удалось локализовать очаги заболевания", - сказал Кличко. По его словам, перед снятием карантинных мероприятий в монастырях осуществили полную дезинфекцию. "Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах – с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий. Берегите своих прихожан, придерживайтесь правил! Не собирайте в храмах большое количество людей. Чтобы не произошло новых вспышек болезни" - подчеркнул столичный мэр.