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В Киеве карантин отменили в трех монастырях

В Киеве карантин отменили в трех монастырях (4 новости)

«Перед открытием там осуществили полную дезинфекцию»

В Киеве для прихожан снова открыли Киево-Печерскую лавру, Ионинский и Свято-Покровский мужские монастыри. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции. "За весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей. Благодаря своевременно проведенным противоэпидемическим мероприятиям и соблюдению строгого карантина удалось локализовать очаги заболевания", - сказал Кличко. По его словам, перед снятием карантинных мероприятий в монастырях осуществили полную дезинфекцию. "Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах – с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий. Берегите своих прихожан, придерживайтесь правил! Не собирайте в храмах большое количество людей. Чтобы не произошло новых вспышек болезни" - подчеркнул столичный мэр.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главком Главком  ·  26.05.20, 12:17 Під час карантину було зроблено понад тисячу ПЛР-тестів свяженнослужителів
Факты Факты  ·  26.05.20, 12:29 За сутки в столице подтвердили 58 новых случаев COVID-19
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.05.20, 12:45 Перед открытием там осуществили полную дезинфекцию.
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