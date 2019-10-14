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В Киеве маршрутка с людьми снесла столб

В Киеве маршрутка с людьми снесла столб (4 новости и 1 видео)

«В Киеве возле станции метро Лукьяновская, маршрутка №499 с пассажирами врезалась в столб»

В Киеве возле станции метро "Лукьяновка" утром 14 октября произошло дорожно-транспортное происшествие: маршрутный автобус №499 врезался в столб. От сильного удара электроопора упала и движение троллейбусов было остановлено.

Также стало известно, что в результате ДТП пострадала женщина, она была доставлена в больницу, сообщает "Информатор".

По предварительной информации полицейских, автобус двигался по улице Юрия Ильенко в сторону метро «Дорогожичи», выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. По словам водителя, что его подрезал неизвестный автомобиль.

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От удара электроопора упала на проезжую часть, а автобус остановился на тротуаре. В момент аварии внутри маршрутки находились пассажиры.

Из-за поваленного столба движение троллейбусов №6, 16, 18, 19, 19д, 30, 33 остановилось. На месте происшествия работают коммунальные службы, которые восстанавливают контактную сеть электротранспорта.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве маршрутка с людьми снесла столб»
Фото В Киеве маршрутка с людьми снесла столб
Фото На Лукьяновке в Киеве маршрутка с пассажирами снесла столб
Фото В Киеве на Лукьяновке маршрутка снесла снесла столб и остановила движение троллейбусов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  14.10.19, 10:21 Утром 14 октября в Киеве возле станции метро Лукьяновская маршрутка №499 с людьми снесла столб. По словам водителя, маршрутку подрезал легковой автомобиль, и он, пытаясь избежать столкновения, вывернул…
Голос.UA Голос.UA  ·  14.10.19, 12:08 В Киеве в районе метро «Лукьяновская» маршрутка № 499 с людьми снесла столб. По словам водителя автобуса, его «подрезал» легковой автомобиль, поэтому он был вынужден свернуть в сторону. Об этом пишет…
MIGnews MIGnews  ·  14.10.19, 13:10 В Киеве возле станции метро "Лукьяновская", маршрутка №499 с пассажирами врезалась в столб.
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