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В Киеве "минировали" Владимирский собор

В Киеве "минировали" Владимирский собор (3 новости)

«Утром в полицию поступил звонок с таксофона, что якобы заминирован Владимирский собор. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.Утром…»

В Киеве полиция задержала мужчину, который "заминировал" Владимирский собор.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  27.04.19, 18:55 Утром в полицию поступил звонок с таксофона, что якобы заминирован Владимирский собор. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева."Утром в полицию поступил звонок с таксофона, что якобы заминирован…
ТСН ТСН  ·  27.04.19, 19:51 Мужчину уже задержали.
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