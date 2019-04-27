В Киеве "минировали" Владимирский собор

УНН · 27.04.19, 18:55

Утром в полицию поступил звонок с таксофона, что якобы заминирован Владимирский собор. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева."Утром в полицию поступил звонок с таксофона, что якобы заминирован…