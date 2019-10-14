В Киеве митингуют в поддержку Маркива

#112Украина 14 октября в 11:00 на Михайловской площади пройдет марш за справедливый суд для Виталия Маркива, незаконно находящегося в заключении в Италии уже третий год. Информация об этом опубликована на странице мероприятия в Facebook.Виталий Маркив – член Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, заместитель командира взвода 1-го батальона оперативного назначения НГУ им. Кульчицкого, который принимал участие в боях под Славянском весной 2014 года. Сейчас его безосновательно обвиняют в гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска (Донецкая обл.)30 июня 2017 года итальянские правоохранители задержали Маркива, и с того времени он находится за решеткой. 12 июля 2019 года итальянский суд приговорил украинского воина к 24 годам заключения."Все "дело Маркива" построено на российском нарративе событий в Украине: "националисты, которые пришли к власти в результате переворота", "безжалостные каратели из добровольческих батальонов, которые убивают гражданских", "повстанцы Донбасса, которые уважают журналистов" и т.п. Ни одно утверждение, которое звучит в официальном обвинении итальянской прокуратуры, не имеет доказательственного подтверждения. Итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли оказался на территории Украины незаконно, пересек неконтролируемый участок российско-украинской границы. Погиб Рокелли в мае 2014 года во время боевых действий близ Славянска. А Маркив не мог быть причастен к убийству итальянца, поскольку его позиция имела другой сектор наблюдения", - пишут организаторы.В День защитника Украины марширующие планируют спросить у Министерства иностранных дел Украины о состоянии "дела Маркива" и требовать активизации процесса его освобождения, после чего пройдут колонной до посольства Италии в Киеве с требованием справедливого суда для Виталия."Виталий Маркив защищал всех украинцев в российско-украинской войне, теперь – наша очередь. 14 октября выйди на защиту Защитника Украины! Марш является неполитическим, поэтому просим участников использовать только национальную символику", - сообщают организаторы Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb

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Обновлено в 12:23 Сообщение В Киеве проходит марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива появились сначала на Прямий.

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