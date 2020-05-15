В Киеве мотоциклист сбил копа и протащил его по дороге

В Дарницком районе Киеве мотоциклист сбил полицейского при попытке сбежать и протащил его по дороге, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Инцидент произошел 10 мая, когда копы увидели водителя мотоцикла без шлема и с нарушением правил дорожного движения. Нарушитель остановился у магазина на улице Центральной и решил сбежать. "Полицейские пытались помешать бегству правонарушителя, однако водитель продолжил движение, совершил наезд на одного из правоохранителей и протянул его транспортным средством по дороге, пока не потерял равновесие. В дальнейшем водитель снова попытался убежать, однако был задержан коллегой пострадавшего", - говорится в сообщении. В результате ЧП полицейский получил перелом левого надколенника со смещением обломков, также у него проблем с локтевым суставом. Мотоциклисту сообщили о подозрении по статье об умышленном нанесении телесных повреждений работнику полиции во время выполнения служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Суд отп...