  1. Главная
  2. Новости
  3. В Киеве мотоциклист сбил копа и протащил его по дороге
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Дороги · Пресс-служба · Мотоцикл · Водитель · Дарницкий район · Мотоциклист
В Киеве мотоциклист сбил копа и протащил его по дороге

В Киеве мотоциклист сбил копа и протащил его по дороге (3 новости)

«В результате инцидента правоохранитель получил перелом левого надколенника со смещением обломков, также у него проблемы с локтевым суставом»

В Дарницком районе Киеве мотоциклист сбил полицейского при попытке сбежать и протащил его по дороге, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Инцидент произошел 10 мая, когда копы увидели водителя мотоцикла без шлема и с нарушением правил дорожного движения. Нарушитель остановился у магазина на улице Центральной и решил сбежать. "Полицейские пытались помешать бегству правонарушителя, однако водитель продолжил движение, совершил наезд на одного из правоохранителей и протянул его транспортным средством по дороге, пока не потерял равновесие. В дальнейшем водитель снова попытался убежать, однако был задержан коллегой пострадавшего", - говорится в сообщении. В результате ЧП полицейский получил перелом левого надколенника со смещением обломков, также у него проблем с локтевым суставом. Мотоциклисту сообщили о подозрении по статье об умышленном нанесении телесных повреждений работнику полиции во время выполнения служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Суд отп...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  15.05.20, 14:26 В результате инцидента правоохранитель получил перелом левого надколенника со смещением обломков, также у него проблемы с локтевым суставом.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%

В январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%
ВВП Украины в I кв.-2020 упал на 1,5% - Госстат

ВВП Украины в I кв.-2020 упал на 1,5% - Госстат
Роскомнадзор пожаловался в Google на New York Times из-за новости об искажении статистики о COVID-19

Роскомнадзор пожаловался в Google на New York Times из-за новости…
Новеллу Стивена Кинга и его сына Джо Хилла &quot;Полный газ&quot; экранизируют

Новеллу Стивена Кинга и его сына Джо Хилла "Полный газ"…
В Киеве обнаружили новую вспышку COVID-19 – Кличко проведет срочный брифинг

В Киеве обнаружили новую вспышку COVID-19 – Кличко проведет срочный…
Дан Балан презентовал клип на украинскую песню с победительницей шоу &quot;Голос страны-9&quot; Оксаной Мухой

Дан Балан презентовал клип на украинскую песню с победительницей шоу…
В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой после просьбы надеть маску

В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой после просьбы надеть…
Как кризис на рынке электроэнергии повысит цены товаров и услуг

Как кризис на рынке электроэнергии повысит цены товаров и услуг
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.