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В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете из-за просьбы надеть маску в супермаркете

В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете из-за просьбы надеть маску в супермаркете (9 новостей)

«Он не захотел надевать защитную маску и достал из кармана гранату»

В Соломенском районе Киева мужчина угрожал гранатой сотрудникам и посетителям супермаркета, сообщает пресс-служба столичного главка.

В магазине на улице Кудряшова между неизвестным и сотрудником супермаркета возник конфликт, в ходе которого посетитель достал предмет, похожий на гранату, и стал им угрожать. По указанному адресу немедленно выехали наряд полиции охраны, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и взрывотехники.

На месте правоохранители выяснили, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.

38-летнего уроженца Черкасской полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него гранату «РГД-5» и две сигнальные ракеты. Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.

Следственным отделом Соломенского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нарушителю грозит до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете из-за просьбы надеть маску в супермаркете»
Фото В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете, полиция начала расследование
Фото В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой после просьбы надеть маску
Фото В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете из-за замечания о маске
Фото Попросили надеть маску: в Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой
Фото Посетитель угрожал взорвать супермаркет за требование надеть маску
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  15.05.20, 13:49 В Соломенском районе Киева мужчина угрожал гранатой сотрудникам и посетителям одного из супермаркетов. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает столичная полиция.
Страна.ua Страна.ua  ·  15.05.20, 13:51 ...
Униан Униан  ·  15.05.20, 14:21 Он не захотел надевать защитную маску и достал из кармана гранату.
Факты Факты  ·  15.05.20, 14:21 Хулигана задержали
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  15.05.20, 14:34 15 мая в киевском супермаркете задержали 38-летнего мужчину, угрожавшего взорвать гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции. В супермаркете Соломенского района произошел конфликт между злоумышленником…
РБК Украина РБК Украина  ·  15.05.20, 14:37 В одном из супермаркетов Киева мужчина угрожал подорвать гранату после того, как получил замечание из-за маски. Хулигана задержали, ему грозит до семи лет тюрьмы.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…
Телеграф Телеграф  ·  15.05.20, 14:40 Он не захотел надевать защитную маску и достал из кармана гранату.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.05.20, 14:56 В одном из супермаркетов Киева мужчина в ответ на требование охранника надеть маску начал угрожать взорвать помещение гранатой. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает пресс-служба полиции города. Отмечается,…
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