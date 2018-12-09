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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 23:09
· Станция метро
В Киеве на cтанции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка

В Киеве на cтанции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка (10 новостей и 1 видео)

«Врачи около 40 минут боролись за ее жизнь»

В Киеве вечером в воскресенье на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Об этом сообщает "Информатор". Трагедия произошла около 18:30.

Очевидцы, которые в момент трагедии находились на перроне станции, сообщили, что девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит. К ним подбежали очевидцы, которые умели оказывать первую помощь. Девочке делали непрямой массаж сердца. В течение 15 минут на место прибыли медики. Ребенку ввели несколько инъекций адреналина и проводили реанимационные процедуры. Вокруг врачей собралась большая толпа очевидцев. Некоторые молились, другие уповали на профессионализм медиков.

К сожалению, девочку спасти не удалось. Врачи бились за жизнь ребенка около 40 минут, однако все их попытки потерпели неудачу. Как сообщил отец девочки, его 9-летняя дочь страдала тяжелой формой ДЦП.

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Обновлено в 21:09 Девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски, сообщает "Информатор".

Обновлено в 23:09 К сожалению, девочку спасти не удалось. Врачи бились за жизнь ребенка около 40 минут, однако все их попытки потерпели неудачу. Как сообщил отец девочки, его 9-летняя дочь страдала тяжелой формой ДЦП.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве на cтанции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка»
Фото В Киеве на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка
Фото В Киеве на станции метро «Дворец Спорта» на глазах у бабушки и отца умерла 9-летняя девочка
Фото В Киеве на станции метро Дворец Спорта умерла 9-летняя девочка
Фото В Киеве на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка
Фото В Киеве в метро умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП
Фото 9-летняя девочка умерла на станции метро "Дворец спорта"
Фото В Киеве на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  09.12.18, 20:20 В воскресенье, 9 декабря, на перроне станции метро «Дворец Спорта» умерла 9-летняя девочка. Ребенок страдал тяжелой формой ДЦП. Инцидент произошел около 18:30. Об этом сообщил Информатор. Как сообщили…
Новое Время Новое Время  ·  09.12.18, 20:27 На перроне станции метро Дворец Спорта умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП.
Апостроф Апостроф  ·  09.12.18, 20:31 В Киеве на перроне станции метро "Дворец Спорта" умерла 9-летняя девочка.
РБК Украина РБК Украина  ·  09.12.18, 20:41 В Киеве сегодня вечером, 9 декабря, на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.Как сообщается,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Подробности Подробности  ·  09.12.18, 20:45 В Киеве вечером в воскресенье, 9 декабря, на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.12.18, 20:45 В Киеве в воскресенье вечером на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП, сообщил портал "Информатор".
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.12.18, 21:06 Врачи около 40 минут боролись за ее жизнь.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.12.18, 21:09 В Киеве в воскресенье вечером на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка. Девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски,…
Багнет Багнет  ·  09.12.18, 23:09 В Киеве вечером в воскресенье на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Об этом сообщает "112". Трагедия произошла около 18:30.Очевидцы,…
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