В Киеве на месяц частично перекрыли Южный мост (4 новости) «Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения»

В Киеве со 2 по 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

"Причиной ограничения движения является ремонт деформационных швов на эстакаде", - говорится в сообщении.

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Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

Добавим, на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов. Еще один заменят в этом году.