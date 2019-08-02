  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В Киеве на месяц частично перекрыли Южный мост
Общество
РБК Украина РБК Украина ·
· Пресс-служба · Работа · Южный мост
В Киеве на месяц частично перекрыли Южный мост

В Киеве на месяц частично перекрыли Южный мост (4 новости)

«Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения»

В Киеве со 2 по 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

"Причиной ограничения движения является ремонт деформационных швов на эстакаде", - говорится в сообщении.

ТКГ призывает к перемирию на Донбассе с 00:01 5 марта – пресс-служба Сайдика
ТКГ призывает к перемирию на Донбассе с 00:01 5 марта – пресс-служба Сайдика

Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

Добавим, на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов. Еще один заменят в этом году.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  02.08.19, 10:18 Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.08.19, 10:21 С пятницы, 2 августа, в Киеве перекрывают Южный мост. Во время ремонтных работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. Ремонт продлится до 31 августа.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.08.19, 13:30 На эстакаде Южного моста продолжается ремонт деформационных швов. Работы продлятся до 31 августа. "Мы продолжаем ремонт (фактически, замену) деформационных швов на эстакаде Южного моста. С 22:00 2 августа…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В Киеве на месяц частично перекрыли Южный мост

В Киеве на месяц частично перекрыли Южный мост
Суд определился с наказанием для Кэти Перри за плагиат

Суд определился с наказанием для Кэти Перри за плагиат
В США от передозировки наркотиков умерла внучка Кеннеди

В США от передозировки наркотиков умерла внучка Кеннеди
Шри-Ланка отменила визовый сбор для украинцев

Шри-Ланка отменила визовый сбор для украинцев
Со второй попытки ГБР все же допросило Кличко

Со второй попытки ГБР все же допросило Кличко
Луценко похвастался, как отдыхал в Провансе

Луценко похвастался, как отдыхал в Провансе
Лунный календарь стрижек на август 2019: интересные советы

Лунный календарь стрижек на август 2019: интересные советы
КПВВ &quot;Гнутово&quot; возобновил работу после пожара

КПВВ "Гнутово" возобновил работу после пожара
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сегодня Наталье Могилевской – 44: названы малоизвестные факты о певице

Сегодня Наталье Могилевской – 44: названы малоизвестные факты о певице
Кравцов: В &quot;Укрзализныце&quot; заблокированы все тендеры на закупку дизтоплива

Кравцов: В "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизтоплива
Добраться будет проще: в Днепре оборудовали новую остановку для трамвая

Добраться будет проще: в Днепре оборудовали новую остановку для трамвая
Какие продукты нельзя давать детям: Комаровский дал ответ

Какие продукты нельзя давать детям: Комаровский дал ответ
Зеленский назначил главой Ивано-Франковской ОГА экс-менеджера Ахметова

Зеленский назначил главой Ивано-Франковской ОГА экс-менеджера Ахметова
В августе в Caribbean Club Concert Hall состоятся джазовые концерты

В августе в Caribbean Club Concert Hall состоятся джазовые концерты
Под Одессой на базе отдыха мальчика убило током

Под Одессой на базе отдыха мальчика убило током
ОБСЕ зафиксировала 6 тыс. нарушений режима прекращения огня

ОБСЕ зафиксировала 6 тыс. нарушений режима прекращения огня
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.