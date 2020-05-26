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В Киеве на Южном мосту произошло частичное разрушение покрытия (8 новостей) «Частично ограничено движение на правый берег»

В Киеве на Южном мосту произошло частичное обрушение. Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета со ссылкой на Киеватодор.

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Авария произошла с одним из старых деформационных швов, оборвалась часть накрывного листа.

Частично ограничено движение в сторону правого берега.

На месте происшествия уже работают специалисты, отремонтировать мост рассчитывают через три-четыре часа.

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Обновлено в 09:52 «Специалисты «Киевавтодормост» уже работают на месте. Починить все планируют за 3-4 часа», – говорится в сообщении.

Обновлено в 09:57 Аварийная ситуация произошла на Южном мосту с одним из старых деформационных швов. Как сообщает "Киевавтодор" в фейсбуке, оборвался накрывающий лист.