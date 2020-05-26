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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 09:57
В Киеве на Южном мосту произошло частичное разрушение покрытия

В Киеве на Южном мосту произошло частичное разрушение покрытия (8 новостей)

«Частично ограничено движение на правый берег»

В Киеве на Южном мосту произошло частичное обрушение. Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета со ссылкой на Киеватодор.

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Авария произошла с одним из старых деформационных швов, оборвалась часть накрывного листа.

Частично ограничено движение в сторону правого берега.

На месте происшествия уже работают специалисты, отремонтировать мост рассчитывают через три-четыре часа.

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Обновлено в 09:52 «Специалисты «Киевавтодормост» уже работают на месте. Починить все планируют за 3-4 часа», – говорится в сообщении.

Обновлено в 09:57 Аварийная ситуация произошла на Южном мосту с одним из старых деформационных швов. Как сообщает "Киевавтодор" в фейсбуке, оборвался накрывающий лист.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.05.20, 05:59 Частично ограничено движение на правый берег
РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 08:19 В Киеве на Южном мосту произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного письма.Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает пресс-служба Киевской городской…
Канал 112 Канал 112  ·  26.05.20, 08:34 На киевском Южном мосту произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор". "На Южном мосту - аварийная ситуация с…
Голос.UA Голос.UA  ·  26.05.20, 08:52 На киевском Южном мосту произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор". "На Южном мосту - аварийная ситуация с…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.05.20, 08:58 А на левом берегу уже начались сильные пробки.
ForUm ForUm  ·  26.05.20, 09:52 В Киеве на Южном мосту произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов – оборвалась часть накрывочного листа, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор».«Специалисты…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  26.05.20, 09:57 В Киеве на Южном мосту произошло частичное разрушение покрытия 26 мая. В то же время, несмотря на открытие метро, столица – в пробках. На Южном мосту – ремонтные работы Аварийная ситуация произошла на…
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