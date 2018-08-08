В Киеве начали разбирать Шулявский мост (4 новости) «Движение на мосту пока останавливать не будут, несмотря на то, что путепровод уже начали разбирать»

Часть развязки возле станции метро Шулявская в Киеве перекроют для проезда с 18 августа.

Рабочие уже начали разбирать мост, сообщил главный инженер КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Александр Здольник, передает телеканал Киев.Он уточнил, что ограничат движение на заездах рядом с путепроводом. Но пока трафик на нем не будут останавливать, хотя сам мост уже начали разбирать. По его словам, перекрытие введут 18 августа, и оно будет действовать более года."Мы перекрываем съезды с улицы Гетьмана на проспект Победы и перекрываем съезды с проспекта Победы на улицу Александра Довженко с целью обеспечения возможности перекладки инженерных сетей в этом узле", - сказал Здольник.Полностью закрыть движение по эстакаде могут в сентябре. Реконструкция транспортного узла продлится почти полтора года.