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В Киеве начали возобновлять подачу горячей воды

В Киеве начали возобновлять подачу горячей воды (4 новости)

«Горячую воду подключат на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массиве, Оболони и Отрадном»

В части Киева, а именно на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массивах, Оболони и Отрадном восстановили горячее водоснабжение после начала первой очереди гидравлических испытаний теплосетей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевтеплоэнерго.

"25 мая, через две недели после начала первой очереди гидравлических испытаний теплосетей столицы, Киевтеплоэнерго согласно графику возобновляет поставки горячей воды на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массивах, Оболони и Отрадном. Всего 2,6 тыс. многоэтажных домов (20% жилого фонда Киева)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что испытания в этом году начались позже, чем обычно, из-за карантин в связи с распространением COVID-19. Первый этап испытаний Киевтеплоэнерго начало одновременно с ослаблением карантина - 12 мая.

На гидравлическую прочность испытывали сети зоны теплоснабжения ТЭЦ-6, районных котельных "Виноградарь", "Воскресенка", "Отрадный", станции теплоснабжения №...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве начали возобновлять подачу горячей воды»
Фото В Киеве возобновили подачу горячей воды в 2,6 тыс. домов
Фото В Киеве начали возобновлять подачу горячей воды
Фото Горячая вода: в столице начали возобновлять подачу
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РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 18:17 В Киеве после начала гидравлических испытаний теплосетей подачу горячей воды восстановили в 2,6 тысячах жилых домов. Всего коммунальные службы устранили более 300 повреждений трубопроводов.Об этом сообщает…
Униан Униан  ·  25.05.20, 18:29 Горячую воду подключат на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массиве, Оболони и Отрадном.
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 18:37 Горячую воду подключат на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массиве, Оболони и Отрадном.
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