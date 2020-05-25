В Киеве напали на врача Института рака: детали (18 новостей) «Пару месяцев назад нападали и на самого главврача»

На заместителя главного врача Института рака Анатолия Шудрака напали неизвестные. Это произошло на входе в здание клиники.

Об этом на странице в Facebook сообщил главврач Института рака Андрей Безносенко.

Безносенко рассказал, что нападение на Шудрака напоминает нападение на него самого: "без слов, удары со спины, исключительно в голову, не исключено, что с использованием кастета".

"Комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, а "карманного" директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, так и остаются методы 90-х. Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовало нападения на врачей?" - заявил главрач.

Как он сообщил, напали на доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака, который в 2010-15 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала...

Обновлено в 17:42 Як повідомляє столична прокуратура, напад стався о восьмій ранку, перед входом до медичного закладу. До лікаря ззаду підійшов невідомий та вдарив якимось предметом по голові. Після цього встиг утекти. Лікар травмований. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та з'ясовують мотиви злочину.

Обновлено в 17:55 В Киеве напали на заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака.