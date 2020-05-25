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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 17:55
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В Киеве напали на врача Института рака: детали

В Киеве напали на врача Института рака: детали (18 новостей)

«Пару месяцев назад нападали и на самого главврача»

На заместителя главного врача Института рака Анатолия Шудрака напали неизвестные. Это произошло на входе в здание клиники.

Об этом на странице в Facebook сообщил главврач Института рака Андрей Безносенко.

Безносенко рассказал, что нападение на Шудрака напоминает нападение на него самого: "без слов, удары со спины, исключительно в голову, не исключено, что с использованием кастета".

"Комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, а "карманного" директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, так и остаются методы 90-х. Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовало нападения на врачей?" - заявил главрач.

Как он сообщил, напали на доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака, который в 2010-15 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала...

Обновлено в 17:42 Як повідомляє столична прокуратура, напад стався о восьмій ранку, перед входом до медичного закладу. До лікаря ззаду підійшов невідомий та вдарив якимось предметом по голові. Після цього встиг утекти. Лікар травмований. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та з'ясовують мотиви злочину.

Обновлено в 17:55 В Киеве напали на заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака.

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Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 12:35 ...
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.05.20, 12:39 Утром 25 мая в Киеве напали на врача Национального института Анатолия Шудрака. Неизвестные ударили его в голову, вероятно, использовали кастет. Ранее комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.05.20, 13:16 На врача Национального института рака в Киеве Анатолия Шудрака напали на входе в институт в 8 часов утра 25 мая. Нападали сзади и били по голове, об этом сообщил главный врач Национального института рака…
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.05.20, 13:35 В Киеве неизвестные избили заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака. Злоумышленники напали на него со спины и нанесли несколько ударов в голову. По предварительным данным,…
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.05.20, 16:48 Пару месяцев назад нападали и на самого главврача.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 17:16 Утром в понедельник, 25 мая, в Киеве на заместителя главного врача Национального института рака (НИР) Анатолия Шудрака было совершено нападение. Об этом сообщил главврач этого института Андрей Безносенко…
5 канал 5 канал  ·  25.05.20, 17:42 У Києві напали на Анатолія Шудрака, заступника головного лікаря Національного інституту раку. Як повідомляє столична прокуратура, напад стався о восьмій ранку, перед входом до медичного закладу. До лікаря…
MIGnews MIGnews  ·  25.05.20, 17:55 В Киеве напали на заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака.
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