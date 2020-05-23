В Киеве нашли застреленным нардепа

В Киеве нашли с прострелянной головой нашли мертвого народного депутата Валерия Давиденко. Об этом сообщает «УНИАН». Давиденко был членом депутатской группы "Доверие". В Киеве нашли мертвым с простреленной головой народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко. Об этом рассказал собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах Давиденко был членом депутатской группы "Доверие". Рядом с телом нашли оружие. Сейчас на место происшествия уже прибыли правоохранители, которые выясняют детали инцидента. "Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!" - написал в Facebook Илья Кива. ...