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В Киеве нашли застреленным нардепа

В Киеве нашли застреленным нардепа (19 новостей)

«Убит нардеп Валерий Давиденко»

В Киеве нашли с прострелянной головой нашли мертвого народного депутата Валерия Давиденко. Об этом сообщает «УНИАН». Давиденко был членом депутатской группы "Доверие". В Киеве нашли мертвым с простреленной головой народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко. Об этом рассказал собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах Давиденко был членом депутатской группы "Доверие". Рядом с телом нашли оружие. Сейчас на место происшествия уже прибыли правоохранители, которые выясняют детали инцидента. "Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!" - написал в Facebook Илья Кива. ...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве нашли застреленным нардепа»
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Фото В Киеве нашли мертвым народного депутата Давиденко
Фото Убитий народний депутат Валерій Давиденко
Фото В Киеве нашли застреленным нардепа
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  23.05.20, 19:24 Тело обнаружено в его офисе
УНН УНН  ·  23.05.20, 19:26 Валерий Давиденко член группы “Доверие” в ВР и сопредседатель партии “Наш край”. Избранный в парламент по 208 мажоритарному округу в Черниговской области.…
Страна.ua Страна.ua  ·  23.05.20, 19:30 ...
Украинская правда Украинская правда  ·  23.05.20, 19:33 В столице нашли мертвым с простреленной головой народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  23.05.20, 19:35 Народный депутат Илья Кива в субботу, 23 мая заявил, что его коллегу, депутата Валерия Давиденко застрелили. Труп нардепа нашли в офисе. "Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Подробности Подробности  ·  23.05.20, 19:40 Убит нардеп Валерий Давиденко
Новый Регион Новый Регион  ·  23.05.20, 19:40 Убит нардеп Валерий Давиденко .Об этом сообщает Илья Кива на своей странице в Facebook.
Facenews Facenews  ·  23.05.20, 19:43 Сегодня, 23 мая, в офисе народного депутата Валерия Давиденко был обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Об этом сообщил нардеп Илья Кива. Также в своем телеграм-канале об этом написал Сергей Лещенко…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  23.05.20, 19:45 Нардеп Валерий Давиденко найден мертвым с огнестрельным ранением в своем офисе в Киеве. Об этом LIGA.net сообщил заместитель главы МВД Антон Гращенко.Новость дополняется......
Капитал Капитал  ·  23.05.20, 19:45 Народного депутата Валерия Давиденко (группа «Доверие») нашли в Киеве мертвым с простреленной головой. Как сообщают СМИ, тело Давиденко нашла уборщица в помещении его офиса…
РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.20, 19:45 Народного депутата Валерия Давиденко нашли мертвым с простреленной головой. Он был найден в собственном офисе.Об этом в Facebook сообщил народный депутат Илья Кива.Он добавил, что обстоятельства инцидента…
Униан Униан  ·  23.05.20, 19:46 Давиденко был членом депутатской группы "Доверие".
Апостроф Апостроф  ·  23.05.20, 19:53 В пятницу, 23 мая, был найден труп народного депутата Украины Валерия Давиденко в его же офисе.
Сегодня Сегодня  ·  23.05.20, 19:55 ...
MIGnews MIGnews  ·  23.05.20, 19:59 В субботу, 23 мая, народного депутата Валерия Давиденко нашли мертвым с простреленной головой. Он был найден в собственном офисе.
Главком Главком  ·  23.05.20, 19:59 Депутат знайдений мертвим з вогнепальним пораненням
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.05.20, 20:03 В Киеве нашли застреленным народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко. В нардепа прострелена голова. Об этом Украинской правде сообщили в правоохранительных органах. Как отмечается, рядом с телом…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  23.05.20, 20:12 В Киеве 23 мая убит народный депутат Валерий Давыденко
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