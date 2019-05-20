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В Киеве неизвестные окружили здание ВККС и заблокировали ее работу

В Киеве неизвестные окружили здание ВККС и заблокировали ее работу (6 новостей)

«Неизвестные окружили здание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и заблокировали ее работу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККС в…»

Неизвестные окружили здание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и заблокировали ее работу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Сегодня 20 мая, с самого утра, около 20 неизвестных спортивной внешности окружили по периметру и заблокировали вход в здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины ряду сотрудников и членов Комиссии. Таким образом, сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, проведение квалификационного оценивания сорвано", - сказано в нем. Неизвестные назвались "общественными активистами", но отказались указать общественную организацию или предъявить документы, подтверждающие правдивость их слов. Об инциденте в 8:40 сообщено Национальной полиции. ВККС подчеркивает, что такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений в ней, которые удалось в последнее время достичь Украины совместно с международными партнерами. Ранее сообщалось, что сразу 34 судьи Окружного административного суда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание из-за болезни.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве неизвестные окружили здание ВККС и заблокировали ее работу»
Фото Здание ВККС окружили неизвестные, заблокировав работу комиссии
Фото Неизвестные окружили здание ВККС и заблокировали ее работу
Фото В Киеве неизвестные заблокировали здание квалификационной комиссии судей
Фото Неизвестные заблокировали работу ВККС
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  20.05.19, 13:07 Неизвестные окружили здание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и заблокировали ее работу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  20.05.19, 13:07 Неизвестные окружили здание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и заблокировали ее работу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  20.05.19, 13:25 Неизвестные окружили здание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и заблокировали ее работу.Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККС в Facebook. "Сегодня 20 мая, с самого утра, около 20…
Facenews Facenews  ·  20.05.19, 13:40 Неизвестные окружили здание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и заблокировали ее работу.Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККС в социальной сети Facebook."Сегодня 20 мая, с самого…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  20.05.19, 14:27 Сегодня, 20 мая, с самого утра около 20 неизвестных спортивной внешности окружили по периметру и заблокировали вход в здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины части сотрудников и членов Комиссии.  «Таким…
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