В Киеве неизвестные стреляли в мужчину: объявлен план перехвата (10 новостей) «На данный момент на месте происшествия работает полиция»

Около 18.20 в Печерском районе Киева произошла стрельба, вследствие которой 37-летний мужчина получил огнестрельное ранение, сообщила полиция. По данным телеканала "Еспресо", пострадавший – турист из Черногории.Вечером 26 мая в Печерском районе Киева произошла стрельба, огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина, сообщила пресс-служба киевской полиции.

Об инциденте в полицию сообщили 18.20.

"Поступило сообщение о том, что на ул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб", проинформировали правоохранители.

Пострадавший госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

Агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции уточнили, что нападавших было несколько, после стрельбы они скрылись на автомобиле, который потом подожгли.

По данным "Еспресо", пострадавший турист из Черногори...