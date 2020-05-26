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В Киеве неизвестные стреляли в мужчину: объявлен план перехвата

В Киеве неизвестные стреляли в мужчину: объявлен план перехвата (10 новостей)

«На данный момент на месте происшествия работает полиция»

Около 18.20 в Печерском районе Киева произошла стрельба, вследствие которой 37-летний мужчина получил огнестрельное ранение, сообщила полиция. По данным телеканала "Еспресо", пострадавший – турист из Черногории.Вечером 26 мая в Печерском районе Киева произошла стрельба, огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина, сообщила пресс-служба киевской полиции.

Об инциденте в полицию сообщили 18.20.

"Поступило сообщение о том, что на ул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб", проинформировали правоохранители.

Пострадавший госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

Агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции уточнили, что нападавших было несколько, после стрельбы они скрылись на автомобиле, который потом подожгли.

По данным "Еспресо", пострадавший турист из Черногори...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве неизвестные стреляли в мужчину: объявлен план перехвата»
Фото В центре Киева неизвестные стреляли в мужчину, потерпевший ранен
Фото В центре Киева произошла стрельба, есть раненый
Фото В центре Киева неизвестные стреляли в мужчину, он госпитализирован
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 20:08 В Печерском районе Киева неизвестные стреляли в мужчину, потерпевший госпитализирован, злоумышленники скрылись, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 20:20 В Печерском районе Киева неизвестные стреляли в 37-летнего мужчину, потерпевший госпитализирован, злоумышленники скрылись.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  26.05.20, 20:25 В Печерском районе Киева неизвестный стрелял в мужчину, потерпевший госпитализирован. При этом злоумышленник успел скрыться, сообщили в Национальной полиции. "В Печерском районе Киева во вторник вечером…
Страна.ua Страна.ua  ·  26.05.20, 20:26 ...
РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 20:35 В центре Киева на Печерске произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина.Об этом сообщили в полиции Киева.Происшествие произошло на столичном Печерске. Неизвестный открыл огонь по…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.05.20, 20:40 Злоумышленники скрылись на авто, которое сожгли неподалеку от места нападения.
УНН УНН  ·  26.05.20, 20:50 В Печерском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину, он госпитализирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева."Сегодня в 18:20 в столичную полицию по спецлинии 102 поступило…
Факты Факты  ·  26.05.20, 20:51 На данный момент на месте происшествия работает полиция
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.05.20, 20:57 В Киеве, на Печерске неизвестный стрелял в 37-летнего мужчину. Он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важноеТам уточнили, что…
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